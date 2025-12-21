Localizan a menor desaparecida en San Luis Río Colorado; investigan posible violencia familiar

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este domingo la localización de la adolescente Leslye Denisse 'N', de 14 años de edad. La menor, que había sido reportada como desaparecida por su familia, fue hallada sana y a salvo en un domicilio del municipio fronterizo, por lo cual fue abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas de su salida del hogar, bajo la posible violencia familiar.

El incidente comenzó a gestionarse a las 12:45 horas de este domingo 21 de diciembre en la colonia Reforma. Según los registros, la madre de la menor, identificada como Magaly 'N', de 31 años, solicitó la ayuda de los elementos que integran el cuerpo de seguridad del Mando Único de San Luis Río Colorado. En su comparecencia inicial, señaló que su hija se había ido del domicilio durante las primeras horas de la madrugada, sin que se tuviera conocimiento de su paradero hasta ese momento.

A través de las entrevistas y el acopio de información por parte de los agentes, se pudo determinar que la salida de la joven fue precedida por un altercado verbal entre madre e hija. Es relevante destacar que, previo a este despliegue operativo, no existía una denuncia formal interpuesta ante el Agente del Ministerio Público, ni tampoco antecedentes de reportes similares registrados en la base de datos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Tras la implementación de las diligencias de búsqueda, la menor fue ubicada en un domicilio cercano. Tras una revisión de primer contacto, se confirmó que Leslye Denisse 'N' se encontraba en perfecto estado de salud. Siguiendo los protocolos nacionales e internacionales para la protección de niñas, niños y adolescentes, las autoridades procedieron a su resguardo inmediato para garantizar su integridad emocional y jurídica.

Debido a la naturaleza del conflicto que originó la ausencia, se dio intervención directa al Centro de Justicia para la Mujer (CJM) de la FGJES. Esta instancia instruyó la elaboración del Informe Policial Homologado y notificó formalmente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el fin de realizar un diagnóstico del entorno familiar.

Como medida cautelar y de protección preventiva, se determinó que la adolescente fuera entregada legalmente al cuidado temporal de su abuela materna. Esta decisión busca mantener a la menor en un entorno seguro mientras se desahogan las comparecencias y se define la situación legal de las partes involucradas.

