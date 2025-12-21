Madrugada violenta en Hidalgo: Ejecutan a dos masculinos y abandonan sus cadáveres

Huejutla de Reyes, Hidalgo.- La violencia no descansa en el Valle de México. La madrugada de este domingo 21 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Hidalgo y del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo de seguridad sobre una vialidad del municipio de Huejutla de Reyes, luego de que se reportara una agresión directa con arma de fuego contra dos personas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron hoy, domingo 21 de diciembre, alrededor de las 02:00 horas, tiempo local, sobre la carretera Huejutla–Chalahuiyapa, a la altura de la colonia Tepoxtequito, frente a las instalaciones de una empresa panificadora. En ese punto, se desató un ataque armado, el cual fue reportado a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Estatal y Municipal. Al arribar, los agentes localizaron a dos masculino tendidos sobre el pavimento, ambos con lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, por lo que pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Tras la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales, por lo que sus cuerpos quedaron cubiertos con sábanas blancas. Más tarde, los hombres fueron identificados como Cristian Said F. M., vecino de la colonia Juárez, y Víctor A., habitante del sector El Mirador.

La escena del doble homicidio fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios. En tanto, personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) realizó el levantamiento de evidencia balística y demás elementos que serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente. Más tarde, elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento de los cuerpos para su traslado y la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento, ni se ha dado a conocer el posible móvil del ataque. La Fiscalía del estado continúa con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del o los responsables.

