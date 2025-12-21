Más de 20 días de ausencia: Reportan desaparición de un joven de 19 años en Quiriego, Sonora

Quiriego, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda para localizar a Heberto Molina Romero, un joven de 19 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el sur de Sonora. De acuerdo con la información oficial, el masculino fue visto por última vez el pasado lunes 1 de diciembre de 2025, cuando se encontraba en el tramo carretero con dirección al municipio de Quiriego, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Según los datos proporcionados por la dependencia estatal, Heberto tiene una estatura aproximada de 1.80 metros y su peso cercano a los 85 kilogramos. Fue descrito como una persona de tez morena, complexión media, con caballero negro, mediano y ondulado, además de ojos cafés pequeños y boca mediana con labios gruesos. Esta descripción física es clave para identificarlo con mayor facilidad en caso de un avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a HEBERTO MOLINA ROMERO. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", expresó la institución en la publicación que compartió a través de sus redes sociales oficiales.

En cuanto a señas particulares, el organismo informó que no se cuenta con datos adicionales que puedan ayudar a distinguirlo de manera específica, por lo que se exhorta a poner atención a cualquier joven con rasgos físicos similares. Sin embargo, las autoridades hacen énfasis en la importancia de reportar cualquier dato, por mínimo que parezca, para avanzar en su localización, especialmente considerando el tiempo transcurrido desde su desaparición.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369, así como el correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, para realizar tu reporte de forma anónima. La cooperación ciudadana es determinante en este tipo de caso y el apoyo de la comunidad puede hacer la diferencia para que Heberto Molina Romero pueda regresar con bien a su casa a reencontrarse con sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora