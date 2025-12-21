Motosicarios desatan balacera dentro de restaurante en CDMX; hay un muerto y un lesionado

Ciudad de México.- Un hecho de violencia se registró durante la noche de este domingo 21 de diciembre en el corazón de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, dejando como saldo una persona fallecida y otra más lesionada. El suceso ocurrió al interior del restaurante de comida oriental llamado Luau, un establecimiento emblemático ubicado en la calle Niza y la avenida Hamburgo, dentro de la colonia Juárez, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se trató de una agresión armada directa. Los primeros informes policiales indican que tres personas, una mujer y dos hombres, se encontraban comiendo en el lugar cuando dos sujetos armados ingresaron al inmueble. Sin mediar palabra, los agresores se dirigieron a la mesa de las víctimas y efectuaron varias disparos para, posteriormente, huir del sitio a bordo de una motocicleta.

Como consecuencia del ataque, un hombre perdió la vida de manera instantánea en el establecimiento. De forma extraoficial, y según información compartida por fuentes periodísticas locales, el fallecido fue identificado como Óscar R., quien presuntamente era socio de una relevante cadena hotelera en Mazatlán, Sinaloa. Por su parte, un segundo hombre resultó herido por impactos de bala; tras recibir los primeros auxilios por parte de los servicios de emergencia, fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, el estado de salud de la persona lesionada no ha sido revelada. La detonación de las armas de fuego generó escenas de pánico entre los comensales y el personal del restaurante, quienes buscaron refugio mientras los atacantes abandonaban la escena del crimen. Al arribar las patrullas de la SSC, los agentes procedieron a acordonar el área y cerrar los accesos al restaurante Luau para preservar los indicios.

El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó conocimiento de los hechos de manera inmediata, solicitando la intervención de los servicios periciales. Los especialistas trabajaron en el levantamiento de indicios balísticos y el traslado del cuerpo al servicio médico forense. En paralelo, las autoridades capitalinas desplegaron un operativo de búsqueda, con resultados negativos hasta el momento.

Balacera en la #ZonaRosa deja un hombre muerto y otro lesionado dentro del restaurante #Luau, en Av. Hamburgo y Niza, col. #Juárez, alcaldía #Cuauhtémoc. Sujetos armados habrían disparado contra un comensal y huyeron del lugar. #CDMX #Seguridad #ULTIMAHORA pic.twitter.com/KRrqTShS4U — J.C. Williams uD83DuDC36 (@JCWilliams54) December 22, 2025

Asimismo, analizaron las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C5) y cámaras privadas de la zona, con el objetivo de trazar la ruta de escape de los presuntos responsables. A pesar de la movilización policial, hasta el último reporte de la noche, no se han reportado personas detenidas relacionadas con este homicidio. La investigación continúa abierta para esclarecer el móvil del ataque y localizar a los autores materiales.

