Noche de terror en Ciudad Obregón: Hermanos someten y asesinan a un hombre; les dan 25 años de cárcel

Ciudad Obregón, Sonora.- Maritza Janeth 'N' y Luis Miguel 'N' fueron condenados a 25 años de prisión por el brutal asesinato de un hombre al que sorprendieron, sometieron y asesinaron en plena vía pública en Ciudad Obregón, esto en hechos que ocurrieron en 2024 y recientemente la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró obtener una sentencia de parte de un juez.

La FGJES informó que un tribunal dictó la pena contra Maritza Janeth 'N' y Luis Miguel 'N', tras la audiencia de individualización de la sanción por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en perjuicio de Teodoro Guadalupe 'N'. De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2024, alrededor de las 22:30 horas, en la calle Tabasco, entre Violetas y Paseo Las Palmas, en la colonia Maximiliano R. López, donde la víctima fue atacada de manera sorpresiva.

Las pruebas presentadas ante el tribunal revelaron que los ahora sentenciados superaban en número a la víctima y actuaron de forma coordinada, dejándolo sin oportunidad de defenderse. Mientras uno de los hermanos lo sujetaba de los brazos, el otro lo atacó con un arma punzocortante, provocándole heridas mortales que le causaron la muerte. La FGJES logró acreditar que el crimen se cometió con ventaja, al tratarse de un ataque conjunto, violento y directo contra la vida, lo que permitió establecer plenamente la responsabilidad penal de ambos agresores.

La lectura y explicación formal de la sentencia quedó programada para el 9 de enero de 2026, con lo que se da por concluida esta etapa del proceso judicial. Con esta condena, la FGJES reiteró su compromiso de combatir los delitos de alto impacto y de garantizar que quienes atenten contra la vida enfrenten penas ejemplares, en favor de la justicia y la seguridad de las familias sonorenses.

Agresión familiar en Cajeme deriva en vinculación a proceso

En otros hechos, la FGJES obtuvo la vinculación a proceso de Jorge Francisco 'N', de 41 años, por el delito de violencia familiar, tras la ejecución de una orden de aprehensión y la celebración de la audiencia de formulación de imputación correspondiente. Los hechos investigados se suscitaron el 19 de mayo de 2024, en un domicilio ubicado en la calle Zaragoza, en la comisaría de Esperanza, municipio de Cajeme, donde el imputado convivía con la víctima, Ricardo 'N', de 31 años, quien es su primo.

De acuerdo con la investigación, el imputado agredió física y psicológicamente a la víctima, presuntamente al percatarse de la falta de dinero en su billetera, golpeándolo con un palo en distintas partes del cuerpo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora