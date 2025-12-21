Sábado sangriento: Boda termina en intensa BALACERA en Hidalgo; reportan cuatro víctimas

Ajacuba, Hidalgo.- La tarde de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Hidalgo, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo de seguridad en inmediaciones del municipio de Ajacuba, luego de que se reportara un ataque armado durante una boda. Este hecho habría dejado al menos cuatro víctimas heridas; tres estarían estables.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este sábado 20 de diciembre, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, ubicada al suroeste del estado. En ese punto, autoridades municipales recibieron el aviso sobre un incidente de seguridad registrado durante una reunión social, presuntamente una fiesta, donde varias personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Ajacuba, personal de Protección Civil y servicios de emergencia. Asimismo, se desplegaron ambulancias provenientes de municipios aledaños como San Agustín Tlaxiaca, Tlaxcoapan y Francisco I. Madero, además de la unidad asignada al propio Ayuntamiento de Ajacuba, con el fin de brindar atención inmediata a las víctimas.

Las autoridades informaron que cuatro personas fueron valoradas por personal médico en el sitio y posteriormente trasladadas a un hospital del municipio de San Agustín Tlaxiaca, cercano a la ciudad de Pachuca. De manera oficial, se dio a conocer que al menos tres de las personas lesionadas se encuentran estables y con heridas que no ponen en riesgo su vida, con posibilidad de recibir el alta médica en breve. Sin embargo, no se precisó públicamente el estado de salud de la cuarta persona involucrada.

En versiones preliminares difundidas por medios locales se señaló que el ataque habría ocurrido durante una boda y que entre las personas afectadas se encontraba una funcionaria municipal y una menor de edad, además del fallecimiento de un hombre. No obstante, estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades estatales o municipales, quienes únicamente reconocieron la existencia de cuatro víctimas, tres de ellas lesionadas.

El gobierno municipal de Ajacuba calificó el hecho como un evento aislado y aseguró que la situación fue controlada oportunamente, descartando riesgos adicionales para la población. A través de un comunicado, la administración local pidió a la ciudadanía mantener la calma, informarse únicamente por canales oficiales y permitir que las autoridades competentes continúen con las investigaciones correspondientes.

