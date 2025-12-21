Se desata balacera en Montemorelos, Nuevo León; reportan una joven herida y pareja 'levantada'

Montemorelos, Nuevo León.- La tarde de este domingo 21 de diciembre de 2025 se registró un ataque armado contra los ocupantes de una camioneta en una gasolinera ubicada en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. El violento hecho dejó como saldo a una joven lesionada por proyectil de arma de fuego y dos personas privadas ilegalmente de la libertad, generando una intensa movilización policíaca en la región.

Según información proporcionada por Telediario Monterrey, la agresión ocurrió en el citado establecimiento que se localiza sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 200, en una zona conocida como 'Cuatro Caminos'. Los primeros reportes indican que la víctima resultó con una herida de bala en el abdomen, mientras que sus compañeros fueron víctimas de un 'levantón' por parte de las personas armadas que los atacaron.

De acuerdo a las primeras investigaciones, hombres armados seguían la citada camioneta y al llegar al sitio abrieron fuego para detenerlos. Del lugar dijeron testigos, trascendió que los atacantes se llevaron a una pareja que viajaba en la unidad atacada", detalló el medio anteriormente mencionado sobre el desarrollo de los hechos.

Trascendió de manera preliminar que, luego del ataque, la joven herida, cuya identidad y datos generales por el momento se desconocen, llegó a una tienda de conveniencia cercana y solicitó la ayuda de los ahí presentes. La zona quedó acordonada por elementos de la Policía de Montemorelos y del Ejército Mexicano, mientras que las autoridades se encargaron de las primeras indagatorias para esclarecer los hechos en torno a este ataque armado.

Cabe recordar que hace unos días se registró otro suceso similar en el municipio de Montemorelos, cuando una agresión armada dejó un saldo de dos personas muertas y al menos tres más lesionadas en el interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Unión y Riveras del Río, en el barrio Mendívil. En el lugar se encontraban varias personas festejando cuando hombres armados, hasta ahora no identificados, arribaron al sitio y dispararon directamente contra los asistentes.

