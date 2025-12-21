Se incendia vehículo estacionado en San Luis Río Colorado; Bomberos lograron sofocar el fuego

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 21 de diciembre, se registró un incidente vehicular en la zona urbana de San Luis Río Colorado, que movilizó a los cuerpos de emergencia locales. Integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios atendieron un reporte a la línea de emergencuias que alertaba sobre el incendio de una unidad automotriz en las inmediaciones de la calle 43 y la avenida Sonora.

De acuerdo con los datos recabados, el vehículo afectado es una vagoneta de color negro y modelo atrasado. La unidad se encontraba estacionada frente a un domicilio cuando comenzó a emanar humo desde su interior, por lo cual se hizo el llamado a las autoridades por parte de los residentes del sector. A su arribo, los elementos de Bomberos desplegaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas.

Tras una inspección inicial, se determinó que el fuego se originó en el área del tablero, justo delante del volante, una zona donde se concentra una parte importante del sistema eléctrico del automotor. La ayuda oportuna de los Bomberos permitió contener el siniestro en su punto de origen, evitando con ello que las llamas se propagaran al resto de la carrocería o que el calor representara un riesgo para las viviendas adyacentes.

Tras concluir las labores de enfriamiento y asegurar el perímetro, el reporte confirmó que el saldo del incidente se limitó a daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas ni casos de intoxicación por inhalación de humo. En cuanto a las causas del siniestro, los informes iniciales apuntan a un cortocircuito en el alambrado eléctrico del vehículo.

Los daños más evidentes fueron en la zona del volante

Este tipo de fallas técnicas suelen estar relacionadas con el desgaste natural de los componentes o la falta de mantenimiento preventivo en los sistemas de cableado de unidades de modelos anteriores. Una vez controlada la situación y eliminados los riesgos residuales, los cuerpos de emergencia se retiraron del sitio, dejando la zona bajo resguardo de los propietarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui