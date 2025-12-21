Se metió a rancho ajeno y robó ganado en Sonora; Rómulo ya está detenido y bajo proceso

Fronteras, Sonora.- Un hombre identificado como Rómulo 'N', de 55 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abigeato agravado. Este resultado jurídico se da tras la ejecución de una orden de aprehensión y el posterior desahogo de la audiencia inicial, donde el Ministerio Público presentó las evidencias integradas en la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos señalado ocurrieron entre el 5 y el 7 de octubre de 2025. Según el informe, los eventos tuvieron lugar en el rancho agrícola y ganadero llamado 'Tomás Romero', ubicado en la jurisdicción del municipio de Fronteras, Sonora. El predio es propiedad de José Alfonso 'N', quien fue reconocido como la parte agraviada en este proceso penal.

En aquel entonces, el imputado habría ingresado a la propiedad privada sin la autorización necesaria. Para lograr el acceso, se presume que Rómulo 'N' utilizó herramientas con las que dañó deliberadamente la estructura del cerco perimetral, vulnerando así las medidas de seguridad del rancho. Una vez dentro de las instalaciones, el sujeto presuntamente sustrajo dos ejemplares de ganado bovino de corta edad.

Las características de los animales reportados como robados corresponden a un ejemplar de la raza Brangus, de pelaje negro, y otro de la raza Charolaise, de color amarillo; ambos animales contaban con aproximadamente 5 meses de edad al momento del incidente. El retiro de estas cabezas de ganado se realizó sin el consentimiento ni el conocimiento del legítimo propietario, lo que constituye una afectación directa al patrimonio del productor.

Ante estos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta como abigeato agravado, basándose en los daños a la infraestructura y la naturaleza de la apropiación del ganado. Con la vinculación a proceso, la autoridad judicial validó la solidez de las investigaciones, permitiendo que el caso avance a la siguiente etapa procesal.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora