Tragedia en Ciudad Obregón: Muere hombre atropellado en la Carretera Internacional México 15

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 21 de diciembre de 2025 se registró un trágico accidente tipo atropellamiento sobre la Carretera Internacional México 15, en la salida sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde se localizó a una persona del sexo masculino sin vida, la cual presuntamente fue arrollada por un vehículo, cuyas características hasta el momento se desconocen.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró frente a las instalaciones de la empresa Molinera de México y cerca del cruce con la calle Paseo Miravalle. Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que se desplegó una intensa movilización en la zona. En el lugar se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales y se cubrió el cuerpo con una sábana de color azul.

Unidades del Departamento de Tránsito Municipal y de la Guardia Nacional, División Caminos, se trasladaron a la ubicación para realizar el peritaje correspondiente y las primeras indagatorias para determinar las causas de este lamentable deceso. Al cierre de la publicación de esta nota periodística, ninguna autoridad ha confirmado la identidad ni los datos generales del hoy occiso, aunque trascendió que algunos de sus familiares se presentaron en el sitio.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Una vez concluidas las pesquisas de ley, el cadáver fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán la autopsia correspondiente y quedará a la espera de ser identificado legalmente, para ser entregado a su familia.

Muere menor en accidente de tránsito

En otro hecho registrado el pasado viernes 19 de diciembre al norte de Ciudad Obregón, un menor de 16 años de edad perdió la vida tras chocar a bordo de su motocicleta contra un vehículo tipo pick up. El fatal incidente se registró antes de las 17:00 horas y tuvo lugar en el cruce de las calles Luis Alcaraz y Mariano Matamoros, en la colonia Cajeme. El joven fue identificado como Álvaro 'N.', quien murió casi de forma inmediata en el lugar.

