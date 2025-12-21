Tragedia en Coahuila: FATAL accidente deja 2 jóvenes muertos y un menor herido

San Pedro, Coahuila.- La noche de este sábado 20 de diciembre de 2025, un accidente vial ocurrido en inmediaciones del municipio de San Pedro, Coahuila, dejó un saldo trágico: tres jóvenes (ya fueron identificados) que viajaban a bordo de una motocicleta se salieron del camino y terminaron volcados. El percance provocó la muerte de dos de los tripulantes y dejó a un menor de edad gravemente lesionado.

Según los primeros reportes, el siniestro se registró minutos antes de la medianoche de este sábado 20 de diciembre, sobre la carretera que conduce al ejido San Pablo, en la parte alta del municipio. Trascendió que tres jóvenes circulaban a bordo de una motocicleta tipo Cross, color azul, la cual se desplazaba a exceso de velocidad en dirección de norte a sur.

#Seguridad | Sábado sangriento: Boda termina en intensa BALACERA en Hidalgo; reportan cuatro víctimas uD83DuDEA8https://t.co/UCPdBBVEpw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

Al llegar a una curva peligrosa del tramo carretero, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que la motocicleta se saliera del camino. La unidad brincó un canal de riego que atraviesa el sector y terminó cayendo al otro lado, ocasionando que los tripulantes salieran proyectados violentamente.

De inmediato se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Como resultado del impacto, dos de los jóvenes perdieron la vida en el lugar, señalaron las autoridades locales. Fueron identificados como Efrén, de 24 años de edad, quien conducía la motocicleta, y Debanhi, de 18 años, ambos originarios del ejido Mayrán, ubicado en la zona baja del municipio de San Pedro.

El tercer tripulante, un menor de entre 15 y 16 años de edad, también residente del ejido Mayrán, resultó con lesiones de gravedad. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presente en el sitio y, tras brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde permanece bajo atención médica especializada y su estado de salud fue reportado como grave.

#Seguridad | Vinculado Sergio Fernando por el secuestro y despiadado homicidio de su víctima en Hermosillo uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/ttfjY2sjnB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

Las autoridades señalaron que ninguno de los jóvenes portaba casco de seguridad al momento del accidente, lo que habría agravado las consecuencias del impacto.

Elementos de la Policía del Estado se hicieron cargo del peritaje correspondiente con apoyo de Bomberos Municipales y corporaciones de seguridad local. La zona fue asegurada para facilitar las labores de auxilio y el levantamiento de indicios. Personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros, Coahuila, donde se practicará la necropsia de ley antes de ser entregados a sus familiares.

Se hizo un llamado a la población para circular con precaución en estas vacaciones decembrinas.

Fuente: Tribuna del Yaqui