Tren Interoceánico protagoniza fuerte choque contra tráiler en Chiapas; viajaban 148 pasajeros

Pichucalco, Chiapas.- El sistema de transporte ferroviario del sur de México registró una interrupción operativa la mañana de ayer sábado 20 de diciembre, tras suscitarse un choque entre un vehículo de carga pesada y una locomotora del Tren Interoceánico. El accidente ocurrió en el municipio de Pichucalco, Chiapas, sobre un cruce de vías cercano a la comunidad de Cardona, poniendo a prueba la efectividad de los protocolos de emergencia de la red ferroviaria recientemente ampliada.

De acuerdo con los informes oficiales proporcionados por las autoridades locales y la administración del ferrocarril, el siniestro tuvo lugar a las 09:55 horas (local). El reporte técnico indica que un tráiler intentó realizar un cruce de vía en el momento en que la maquinaria ferroviaria se aproximaba a la zona. Esta maniobra derivó en un impacto directo contra la parte frontal de la locomotora, lo que provocó daños materiales de consideración en la cabina del tren y en la unidad de transporte terrestre.

En cuanto a los involucrados, la administración del Ferrocarril Interoceánico confirmó que, al momento del impacto, el tren transportaba a un total de 148 pasajeros. Tras la evaluación inmediata realizada por el personal de seguridad y servicios auxiliares, se determinó que la totalidad de los usuarios y los miembros de la tripulación resultaron ilesos. El único traslado hospitalario registrado fue el del conductor del tráiler, quien presentó lesiones derivadas de la colisión y fue atendido por cuerpos de emergencia para su valoración médica.

Activan protocolos de contingencia

Ante la inmovilización de la locomotora por los daños sufridos, la empresa activó de inmediato su plan de contingencia operativa. La prioridad de la administración fue garantizar la continuidad del viaje para los 148 pasajeros afectados. A través de un comunicado oficial, el Ferrocarril Interoceánico detalló que se dispusieron los medios necesarios para el transbordo y traslado de los usuarios hacia sus destinos finales, minimizando el impacto del retraso causado por el peritaje y las labores de limpieza de la vía.

La institución subrayó la solidez de sus protocolos: "No se registran pérdidas humanas ni lesiones entre los 148 pasajeros ni en la tripulación", señaló el reporte, haciendo énfasis en que las medidas de seguridad interna funcionaron conforme a lo previsto para salvaguardar la integridad física de quienes utilizan este servicio.

Este incidente se produce en un contexto de expansión estratégica de la infraestructura ferroviaria en el sureste mexicano. Apenas en noviembre pasado, la administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, formalizó la apertura de las estaciones Tonalá y Arriaga, hitos fundamentales de la Línea K del Tren Interoceánico.

Dicha línea es una pieza clave para la conectividad regional, ya que enlaza puntos estratégicos desde Ixtepec, Oaxaca, hacia nodos logísticos de gran relevancia como Salina Cruz, Coatzacoalcos y Palenque. El proyecto integral de la red se divide en tres tramos principales: la conexión de Ciudad Ixtepec a Tonalá, el trayecto de Tonalá a Huixtla, y finalmente el tramo que va de Huixtla a Ciudad Hidalgo, incluyendo el ramal KA hacia Puerto Chiapas.

El fortalecimiento de esta red no solo busca el desarrollo económico local, sino que forma parte de un plan de integración mayor que contempla, a mediano plazo, la vinculación del Tren Maya con la frontera de Guatemala, consolidando así un corredor de transporte masivo y de carga sin precedentes en la región. Las autoridades ferroviarias han reiterado la importancia de respetar los señalamientos en los cruces viales para evitar interrupciones en este sistema esencial para el desarrollo del sur del país.

