Violencia en CDMX: BALACERA contra comerciantes deja un muerto y un herido en Iztacalco

Ciudad de México.- La violencia sigue al alza en la capital mexicana. La tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un amplio operativo de seguridad en la alcaldía Iztacalco, luego de que se reportara un ataque armado en contra de comerciantes. Este hecho violento dejó, por desgracia, un muerto y un herido.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes 19 de diciembre de 2025, durante la tarde, en un negocio ubicado en el cruce de la calle 4 y la avenida Unión, en la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía ya mencionada de CDMX. En ese punto, dos vendedores de pollo fueron atacados a balazos por sujetos armados (hasta ahora no identificados). Ambos masculinos fueron impactados.

?? Un pollero fue asesinado a balazos mientras intentaba ayudar a su compañero carnicero durante un ataque armado en la alcaldía Iztacalco; los agresores lograron escapar



uD83DuDCFA #TelediarioNocturno con @priscilacantu y Fernando Robles pic.twitter.com/nxaRqcHL7Y — Telediario CdMx (@telediario) December 21, 2025

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Rápidamente, acudieron al sitio elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes confirmaron la presencia de dos baleados, por lo que pidieron apoyo a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Los socorristas confirmaron que una persona ya había perdido la vida, mientras que brindaron apoyo al comerciante herido. Este fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Paralelamente, personal del Centro de Comando y Control (C2) Norte inició el análisis de las cámaras de videovigilancia para ubicar a los presuntos responsables.

Capturan a presuntos involucrados

A partir de la revisión de los videos, las autoridades capitalinas lograron establecer que los agresores intercambiaron disparos directamente contra los comerciantes y posteriormente huyeron del lugar a bordo de un vehículo color gris. Minutos más tarde, la unidad fue localizada en la avenida Unión y la calle 5, donde los policías interceptaron a la conductora, una mujer de 29 años de edad.

Durante la revisión preventiva del vehículo, los oficiales aseguraron 20 bolsas plásticas con aparente mariguana, un teléfono celular y dinero en efectivo. La mujer fue detenida en el lugar y puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente para el inicio de las investigaciones.

#Seguridad | Vinculado Sergio Fernando por el secuestro y despiadado homicidio de su víctima en Hermosillo uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/ttfjY2sjnB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

De manera simultánea, otros elementos de la SSC que realizaban recorridos de vigilancia en las calles 4 y Prosperidad observaron a dos mujeres y un hombre que, al notar la presencia policial, mostraron una actitud agresiva y realizaron insultos en contra de los uniformados. Tras una revisión, se les aseguraron 98 bolsas con aparente mariguana, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. Las personas detenidas fueron identificadas como dos mujeres de 31 y 54 años, así como un hombre de 29 años.

En total, cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición de un agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y la posible relación con el ataque armado.

Fuente: Tribuna del Yaqui