Violenta pelea interrumpe fiesta de quince años en Etchojoa; jóvenes se enfrentan a machetazos

Etchojoa, Sonora.- Lo que debía ser una noche de celebración con motivo de una fiesta de quince años terminó en un episodio de violencia y caos en la comisaría de Chucarit, perteneciente al municipio de Etchojoa, Sonora, luego de que se desatara una violenta riña entre los un grupo de jóvenes que estaba en el lugar. Armados con machetes, los asistentes se enfrentaron entre sí, aunque por el momento se desconoce el motivo que originó la pelea.

De acuerdo con el testimonio de algunos testigos, los involucrados comenzaron a utilizar los objetos punzocortantes anteriormente mencionados, además de agredirse con sillas y diversos artículos que se encontraban como parte de la decoración del evento. El altercado obligó a familias completas a resguardarse o huir del festejo para evitar resultar lesionadas, ante el temor de que la confrontación pudiera escalar aún más.

Personas que asistieron a la fiesta expresaron su indignación y preocupación, señalando la ausencia de elementos policiacos durante el enfrentamiento. Hasta el momento se desconoce si existieron personas lesionadas durante el pleito, el cual se dio a conocer a través de diversos reportes difundidos en redes sociales. Aún no existe información oficial que confirme si hubo personas lesionadas ni reportes sobre detenidos relacionados con estos hechos.

El caso ha generado malestar entre habitantes de la región, quienes advirtieron que una celebración familiar pudo haber terminado en tragedia, reiterando el llamado a reforzar la vigilancia y la reacción oportuna de las corporaciones de seguridad. Se espera que en las próximas exista un posicionamiento oficial por parte de las autoridades locales y, en caso de ser así, en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización.

Acuchillan a estudiante en Etchojoa

En otro hecho similar ocurrido el pasado lunes 1 de diciembre, una estudiante atacó con un cuchillo a su compañera en la secundaria particular 'José Antonio Celaya Castro', ubicada en el municipio de Empalme. El ataque se registró en plena ceremonia de honores a la bandera, por lo que un docente de la institución tuvo que intervenir para detener a la agresora. La víctima fue trasladada a un hospital, en donde se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

