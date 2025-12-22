Accidente en carretera de Sonora: Conductora termina fuera del camino tras no ver la desviación

Guaymas, Sonora.- Los accidentes durante esta época del año están a la orden del día en el estado de Sonora, y la noche del pasado domingo 22 de diciembre de 2025 le tocó el turno a una mujer, de identidad hasta ahora desconocida, quien salió del camino mientras circulaba a bordo de un vehículo de la marca Nissan Juke, color blanco, modelo atrasado, sobre la carretera de libramiento San José de Guaymas - San Judas Tadeo.

La unidad se desplazaba de sur a norte por dicha vialidad y, al llegar al punto conocido como el puente quemado, se salió del camino. De acuerdo con información preliminar, la conductora no se percató de la desviación y continuó avanzando con normalidad, lo que provocó que abandonara la cinta asfáltica. Nuestro medio de comunicación permanecerá atento a cualquier actualización que se genere sobre este hecho.

Durante la jornada de ayer, los reportes de accidentes vehiculares fueron más frecuentes de lo habitual, como ocurrió con el fatal percance registrado en la carretera que conecta a Navojoa con Huatabampo, al sur del estado de Sonora. Recientemente, la Coordinación de Bomberos y Protección Civil de Navojoa actualizó la información, revelando que el número de personas lesionadas asciende a 44 pasajeros, y no cerca de 30 como se ha dicho antes.

No hay víctimas mortales

De ese total, 28 personas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana; posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, 13 más se trasladaron por sus propios medios a un hospital de la región, mientras que tres no requirieron atención médica. Tal como te contamos con anterioridad en TRIBUNA, la persona fallecida fue el conductor de un vehículo Ford Escape, color guinda, quien más tarde fue identificado como Marcelino Cosme Ochoa, profesor en el municipio de Álamos.

#Nacional | Sheinbaum rechaza la 'Ley Esposa' "No hacen falta esas leyes" dice uD83DuDDE3?https://t.co/1J5fKQOo4F — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 22, 2025

Por otra parte, otro hecho relacionado con accidentes viales se registró la noche del domingo, alrededor de las 21:30 horas, cuando en la intersección de la avenida Mesa del Seri y la calle Monteverde, en la colonia Jacinto López de Hermosillo, un motociclista presuntamente no respetó el alto correspondiente y se impactó contra una camioneta al llegar al cruce. Se hace un llamado a manejar con extrema precaución.

Fuente: Tribuna del Yaqui