ACCIDENTE en la autopista México-Pachuca HOY: Volcadura de tráiler y camioneta deja 2 víctimas

Zumpango, Estado de México.- La mañana de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex) desplegaron un operativo en inmediaciones de la autopista México-Pachuca, luego de que se reportara un fatal accidente vial que involucró a una camioneta y a un tráiler, lo que generó severas afectaciones a la circulación. El reporte preliminar señala que dos personas resultaron con lesiones.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron este lunes 22 de diciembre de 2025, alrededor de las 09:50 horas, tiempo local, a la altura del kilómetro 47+000 de la autopista México-Pachuca, en la salida hacia el municipio de Zumpango, Edomex, en los carriles con dirección a la capital del país. En ese sitio se registró la volcadura de una camioneta y de una unidad de carga pesada, lo que ocasionó la obstrucción de al menos dos carriles.

Tras el accidente, el tráiler quedó recostado sobre la cinta asfáltica, mientras que las estructuras metálicas que transportaba se esparcieron sobre parte de los carriles y el acotamiento. La camioneta, de color blanco y con placas del Edomex, terminó fuera de su carril de circulación, lo que agravó el congestionamiento vial en la zona.

Equipos de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar para atender la situación. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindaron los primeros auxilios a dos personas que resultaron lesionadas; sin embargo, señalaron que solo presentaban heridas menores y no requerían traslado de urgencia. En tanto, personal de rescate y autoridades viales trabajaron para asegurar el área y evitar nuevos incidentes.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, implementaron el cierre parcial de la autopista para facilitar las labores de atención y el retiro de las unidades siniestradas. Esta medida provocó un avance lento desde Pachuca y Tizayuca, en el estado de Hidalgo, afectando a cientos de automovilistas durante varias horas.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del accidente; sin embargo, la autoridad ministerial ya inició las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Se informó que el cierre se mantendría por al menos un par de horas más, en lo que se concluyen las maniobras de limpieza y retiro del material derramado.

Fuente: Tribuna del Yaqui