Accidente MORTAL en Sonora: Motociclista muere tras 'ignorar' un alto y chocar con auto

Hermosillo, Sonora.- La noche de este domingo 21 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del sector poniente de Hermosillo, luego de que se reportara un fatal accidente de tránsito. Este siniestro, por desgracia, dejó como saldo una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este domingo por la noche, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en la intersección de la avenida Mesa del Seri y la calle Monteverde, en la colonia Jacinto López de Hermosillo. En ese punto, un motociclista que circulaba de poniente a oriente sobre Mesa del Seri se impactó contra una camioneta al llegar al cruce, presuntamente tras no realizar el alto correspondiente.

El accidente ocurrió la noche de este domingo. Foto: Facebook

A consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta salió proyectado varios metros, hasta golpearse contra un árbol de neem ubicado a un costado de la vialidad. El cuerpo del joven quedó tendido entre el tronco del árbol y los restos de la motocicleta.

Vecinos del sector que atestiguaron el siniestro señalaron que rápidamente dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911; sin embargo, aseguraron que no obtuvieron respuesta en ese momento. Minutos después arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y personal de Tránsito, quienes procedieron a acordonar el área para resguardar la escena y facilitar las labores de auxilio y peritaje.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también acudieron al lugar para revisar al motociclista, no obstante, confirmaron que este ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y recopilaban información para determinar las causas exactas del accidente.

Se señaló que la camioneta involucrada permaneció en el lugar bajo resguardo de los oficiales. En tanto, el cuerpo del motociclista quedó en el sitio durante varios minutos, en espera de la llegada de personal del Servicio Médico Forense (Semefo), encargado de realizar el levantamiento, así como los procedimientos legales correspondientes. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada de manera oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui