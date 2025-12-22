Acumulación de basura provoca incendio al oriente de Ciudad Obregón; se movilizan Bomberos

Ciudad Obregón, Sonora.- Una fuerte movilización de diversas corporaciones de seguridad y auxilio se registró en el sector oriente de Ciudad Obregón la noche de este lunes 22 de diciembre. Esto se debió al reporte de un incendio en un inmueble, situación que, tras la oportuna acción de las autoridades, concluyó con un saldo blanco, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores a la estructura principal.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda situada sobre las calles Santa Gema, entre San Daniel y San Vicente. Fueron los propios residentes de la zona quienes se percataron de la emergencia al observar una densa columna de humo y fuego que emanaba de una casa que se encuentra en aparente estado de abandono. Ante la situación, los vecinos notificaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 911.

En respuesta, elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme acudieron al sitio para realizar las maniobras de control. El personal logró sofocar las llamas, confirmando que el fuego se originó y concentró únicamente en el patio delantero de la vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro fue provocado presuntamente por el acumulamiento de basura en dicha área exterior, sin que el fuego lograra afectar el interior del inmueble.

Respecto al contexto del lugar, vecinos señalaron que, aunque la propiedad está abandonada, es habitada regularmente por un hombre que se dedica a acarrear y acumular desperdicios en el sitio, lo cual habría facilitado el incendio. Para garantizar la seguridad del perímetro durante los trabajos de los Bomberos, la zona fue custodiada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Cajeme.

Tras unos minutos, bomberos lograron sofocar las llamas

Por otro lado, durante la tarde de este mismo lunes se registró una fuerte movilización por parte de las autoridades municipales y cuerpos de rescate a la zona poniente de Ciudad Obregón, por una camioneta incendiada sobre el boulevard Rodolfo Elías Calles, mejor conocido como calle 200, cerca de la calle Eusebio Kino. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas a causa de este siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui