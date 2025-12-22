Alerta en Ciudad Obregón: Autoridades se movilizan por vehículo incendiado en la calle 200

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025 se registró una fuerte movilización por parte de las autoridades municipales y cuerpos de rescate en el sector poniente de Ciudad Obregón, Sonora, por una camioneta incendiada sobre el boulevard Rodolfo Elías Calles, mejor conocido como calle 200, cerca de la calle Eusebio Kino. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas a causa de este siniestro.

De acuerdo con un reporte oficial, el percance causó alarma entre automovilistas y vecinos del sector, quienes observaron cómo las llamas consumían la unidad automotriz en cuestión de minutos. Luego de recibir el reporte, elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme acudieron de inmediato al lugar a bordo de la unidad E-11, lograron controlar y extinguir el fuego antes de que se pudiera propagar hacia otros lugares.

Asimismo, patrullas de la Policía Municipal de Cajeme llegaron a la ubicación para encargarse de resguardar el perímetro y controlar el tráfico vehicular, mientras que los tragahumo realizaban las maniobras necesarias para sofocar las llamaradas. La rápida intervención evitó que la situación escalara a una tragedia mayor; sin embargo, se informó que el vehículo sufrió daños materiales de consideración.

Derivado de este hecho, las autoridades municipales exhortaron a la comunidad cajemense a mantener en buen estado sus vehículos y reportar de inmediato cualquier indicio de incendio, pues se hizo énfasis en que una simple falla mecánica puede convertirse en un riesgo grave en cuestión de segundos. Hasta el momento se desconoce la identidad y datos del conductor, así como las causas que originaron el incendio.

Se incendia vehículo sobre la calle 200, en el sector poniente de Ciudad Obregón.

Incendio consume vivienda en Ciudad Obregón

En otro hecho similar ocurrido el pasado martes 16 de diciembre en el fraccionamiento Misión del Real, al suroriente de Ciudad Obregón, Sonora, un incendio consumió en totalidad una vivienda que se ubica sobre la calle Real de Marbella, en donde se presume que vivía un hombre solo y en condiciones similares a las de una persona en situación de indigencia. Con la ayuda de dos pipas de agua, Bomberos de Cajeme se encargaron de la emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui