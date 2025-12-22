Alerta en Sonora: Dentro de un baño en un autobús, localizan a un hombre sin vida; esto se sabe

Empalme, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche de este domingo 21 de diciembre de 2025 luego de que, al interior del baño de un autobús de pasajeros en el municipio de Empalme (estado de Sonora), fuera localizado un hombre sin vida. El suceso, reportado cuando el vehículo arribó a la central camionera, provocó la intervención de autoridades estatales y causó conmoción entre los usuarios del transporte foráneo.

De acuerdo con información preliminar, el hallazgo ocurrió la noche de este domingo, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, cuando la unidad concluyó su trayecto en la central camionera del sector Kilómetro 2, mientras descendían los pasajeros. En ese momento, uno de los viajeros ingresó al sanitario del autobús y se percató de que un hombre, de identidad desconocida, permanecía inconsciente.

De inmediato dio aviso a las autoridades. Tras el reporte, el conductor solicitó apoyo a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que derivó en la llegada de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana al sitio en cuestión de minutos. A su arribo, el personal de auxilio revisó al hombre, confirmando que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

Autoridades realizan diligencias e inician investigación

Elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios. Posteriormente, el cuerpo fue retirado de la unidad y trasladado para la realización de los estudios correspondientes.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado de manera oficial la identidad del fallecido ni las causas del deceso. Se indicó que será a través de la necropsia de ley como se determine qué ocurrió durante el trayecto del autobús y si el fallecimiento estuvo relacionado con alguna condición médica o con otro factor.

La circulación y operaciones de la central continuaron de manera parcial mientras se realizaban las diligencias, sin que se reportaran incidentes adicionales. Las autoridades reiteraron que la investigación se mantiene en curso y que cualquier información oficial será dada a conocer conforme avancen las indagatorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui