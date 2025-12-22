Cae joven machetero al sur de Ciudad Obregón; los investigan por violento asalto a tienda

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante un operativo de seguridad implementadas en el municipio de Cajeme, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), concretaron la detención de una persona de sexo masculino, como parte de los patrullajes de vigilancia y prevención del delito. Los hechos se registraron este lunes en el fraccionamiento Los Presidentes, de Ciudad Obregón.

En dicho sector, las fuerzas del orden interceptaron sobe la vía pública a quien fue identificado como David Miguel 'N', de 18 años de edad. Durante la inspección corporal, al sujeto se le aseguró un arma punzocortante de grandes dimensiones, tipo machete, motivo por el cual fue detenido bajo el probable cargo de portación de arma prohibida. Esto sucedió sobre las calles Gustavo García, entre Las Torres y Adalberto Rosas López.

Asimismo, las autoridades informaron que abrieron una línea de investigación en contra del implicado, ya que existen indicios que lo vinculan con un reciente robo con violencia perpetrado en una tienda de conveniencia. Esta sospecha se fundamenta en el análisis de material videográfico obtenido por cámaras de vigilancia, donde se observa a un perpetrador cuyas características físicas y filiación coinciden con las de David Miguel 'N'.

No obstante, se enfatizó que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quien, mediante el debido proceso, determinen su responsabilidad jurídica en el mencionado asalto. Por el momento, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme para los trámites legales y, posteriormente, ser puesto a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación legal.

Cabe recordar que recientemente Diversas autoridades realizaron el despliegue de un operativo en el municipio de Cajeme que dio como resultado la captura de cuatro individuos y el aseguramiento de armamento y drogas. Esta acción fue el resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Fuente: Tribuna del Yaqui