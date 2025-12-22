Camioneta causa carambola y lesiona a adulta mayor en estacionamiento de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 22 de diciembre, se registró una movilización de los servicios de emergencia y autoridades tras reportarse un accidente de tránsito al estacionamiento de la Plaza Obregón. El suceso tuvo lugar en el complejo comercial situado en la carretera federal México 15 y la calle Jalisco, donde el conductor de una camioneta marca Kia, de color blanco, perdió el control de la unidad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, los primeros reportes señalan que el conductor, una persona del sexo masculino de la tercera edad, habría confundido accidentalmente el pedal del freno con el acelerador. Esta acción provocó que el vehículo avanzara de manera intempestiva, derribando inicialmente un señalamiento vertical destinado a los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad.

En su trayectoria, la camioneta continuó su marcha chocando contra dos automóviles que se encontraban estacionados en el sitio, una camioneta tipo SUV modelo Dodge Journey y un vehículo de alquiler tipo taxi, modelo Nissan Tsuru, identificado con el número económico 263. Lamentablemente, durante la secuencia del accidente, una mujer de la tercera edad que transitaba por el área fue alcanzada por el vehículo en movimiento.

Al lugar acudieron paramédicos para brindar los primeros auxilios a la afectada, quien resultó lesionada, por lo cual fue trasladada en ambulancia a un hospital para recibir la atención médica requerida. Elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para asegurar el perímetro, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el deslinde de responsabilidades por los daños materiales y las lesiones ocasionadas.

La mujer afectada fue socorrida y trasladada a un hospital

Fuente: Tribuna del Yaqui