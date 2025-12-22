CDMX: Hombre ejecutado en la Zona Rosa podría estar vinculado a Los Chapitos; sería 'El Panu'

Ciudad de México. - El pasado domingo 21 de diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que se registró una agresión directa en contra de dos hombres y una mujer, quienes en ese momento se encontraban al interior de un establecimiento de venta de comida, ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Asimismo, la dependencia señaló que los responsables lograron darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Derivado de este ataque, uno de los hombres perdió la vida, mientras que otra persona resultó con diversas lesiones, por lo que fue necesario su traslado a un hospital de la zona. Al respecto, la autoridad informó: "Se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes; en tanto, ya se realiza la búsqueda de los probables responsables con apoyo de las cámaras de videovigilancia instaladas en el área", detalló la institución mediante un comunicado.

No obstante, hace un par de horas el periodista especializado en nota roja, Carlos Jiménez, se pronunció sobre este hecho a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde aseguró que la víctima mortal ejecutada en la Zona Rosa, y que había sido identificada por su pareja como Oscar Ruíz, en realidad corresponde a Óscar Noé Medina González, conocido con el alias de 'El Panu', quien fungía como el último jefe de seguridad de la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Aseguran que es Óscar Noé Medina González

De esta manera, el comunicador dejó en claro que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y confirmar la identidad de los involucrados. Otro dato relevante aportado por Jiménez es que presuntamente se trata de un narcotraficante por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de cuatro millones de dólares y que apenas el viernes 19 de diciembre había arribado de Sinaloa a la capital del país.

#Sonora | "2026 va a ser un buen año para Sonora", asegura Sheinbaum con estos PROYECTOS y OBRAS uD83DuDDE3?https://t.co/BDbGfqIIz3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 22, 2025

Cabe destacar que Medina González se convirtió en el último jefe de seguridad de la facción de Los Chapitos tras el asesinato de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias 'El 27' o 'La Perris'. De acuerdo con información del Departamento de Estado de Estados Unidos, este sujeto, con un amplio historial delictivo, es considerado el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de alto rango del Cártel de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui