EJECUTAN a Raymundo Cabrera Díaz, coordinador de IMSS Bienestar, en pleno negocio de Chilpancingo

Chilpancingo, Guerrero.- Se confirmó que esta mañana de lunes 22 de diciembre de 2025 fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero, Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional de IMSS Bienestar. De acuerdo con información extraoficial, el funcionario se encontraba en un negocio de comida ubicado en la colonia Rufo Figueroa, cuando de manera repentina sus agresores ingresaron al lugar y lo privaron de la vida sin darle oportunidad de escapar.

Aparentemente, Raymundo Cabrera estaba siendo perseguido desde hace algún tiempo por sujetos armados, por lo que, con la intención de ponerse a salvo, ingresó de prisa a un negocio de la colonia Rufo Figueroa. Sin embargo, esto no le sirvió de nada, ya que los agresores lo persiguieron y terminaron disparándole nuevamente. Se sabe que los responsables se desplazaban a bordo de una motocicleta y hasta el momento no han sido detenidos por las autoridades.

Según El Universal, la víctima recibió al menos seis disparos de un arma calibre .45, aunque en la escena los agentes encontraron once casquillos percutidos. La zona del crimen fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado. Además, llegaron familiares al lugar, quienes confirmaron que se trataba del coordinador regional de IMSS Bienestar.

En cuanto a su vestimenta, llevaba una playera y bermuda de color azul, sandalias y una mochila que quedó abandonada en el lugar. Nuestro medio permanecerá atento a cualquier avance que surja en las próximas horas, ya que las investigaciones apenas comenzaron y se espera que pronto haya alguna pista. Cabe destacar que no es el primer caso de un funcionario asesinado en Guerrero; anteriormente fue abatido Rafael Encarnación Ramírez, titular de la Dirección de Desarrollo Rural del ayuntamiento del municipio de Leonardo Bravo.

IMSS-Bienestar Guerrero se pronunció a través de un comunicado publicado en todas sus redes sociales sobre el crimen contra Raymundo Cabrera Díaz y expresó sus condolencias a los familiares: "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el doctor Raymundo Cabrera Díaz. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos en este difícil momento".

