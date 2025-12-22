'El Barney' pasará toda su vida en prisión: Secuestró, explotó y abusó de menores en Toluca

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este lunes que fue dictada una sentencia de 162 años y 6 meses de prisión en contra de Rubén Castillo Colín, alias 'El Barney'. La autoridad judicial dictaminó esta pena tras acreditar su plena responsabilidad en el delito de secuestro con diversas agravantes, perpetrado en perjuicio de dos menores de edad y una persona adulta en el municipio de Toluca.

El expediente judicial detalla que los hechos delictivos iniciaron el 14 de septiembre de 2024. Según la investigación, una mujer identificada como Michelle 'N' trasladó con engaños a las víctimas menores de edad hasta un inmueble ubicado en la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, domicilio del ahora sentenciado. Una vez en el lugar, Castillo Colín coartó la libertad de las víctimas mediante intimidación psicológica y amenazas directas.

El agresor advirtió que, de intentar abandonar la casa atentaría contra la vida de sus familiares o de las propias víctimas, asegurando que contaba con los medios para "descuartizar a sus familias". Durante el periodo de cautiverio, el sentenciado estableció un régimen de explotación laboral doméstica, obligando a las afectadas a realizar tareas de limpieza y preparación de alimentos bajo estricta vigilancia de terceros. Como método de coacción para evitar la fuga, Castillo Colín les mostró fotografías de sus familiares, reiterando las amenazas de daño físico si desobedecían sus órdenes.

La situación jurídica del imputado se agravó al confirmarse que, a partir del 1 de octubre de 2024, y con reiteración el 4 de octubre, sometió a las víctimas a abusos íntimos. Posteriormente, el 15 de octubre, el secuestrador escaló sus acciones al contactar a la madre de una de las menores. En dicho encuentro, exigió el pago de un millón de pesos a cambio de la liberación, ostentándose como miembro de un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco con el fin de inhibir cualquier intento de denuncia ante las autoridades.

El caso dio un giro determinante cuando una de las víctimas logró defenderse durante un intento de abuso, consiguiendo escapar del inmueble. La afectada solicitó auxilio a elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes desplegaron un operativo en el domicilio señalado. Esta acción permitió la captura en flagrancia de Rubén Castillo Colín y el rescate de las menores de edad que aún permanecían privadas de su libertad.

Tras su detención, el implicado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona y puesto a disposición de un juez. Después de analizar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial dictó la sentencia de 162 años y medio de cárcel. Asimismo, se le impuso una multa de 1 millón 954 mil 960 pesos y el pago de 325 mil 710 pesos por concepto de reparación del daño, concluyendo así el proceso penal en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM