'El Nariz' pasará el resto de su vida en prisión de Eodmex: secuestró y asesinó a un hombre

Naucalpan, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que, tras el proceso judicial correspondiente, fue dictada una sentencia de 110 años de prisión en contra de un hombre llamado César Ángeles Felipe, alias de 'El Nariz'. El fallo judicial lo señala como responsable directo del delito de secuestro, con la agravante de haber causado la muerte de la víctima durante el desarrollo del ilícito.

De acuerdo con el expediente integrado por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 30 de enero de 2023 en las inmediaciones del municipio de Naucalpan. La investigación establece que ese día, la víctima caminaba por la vía pública en la colonia Casas Viejas la Era, momento en el cual fue interceptada por tres individuos que se desplazaban a bordo de un vehículo de la marca Nissan.

Según las indagatorias, el ahora sentenciado bajó de la unidad junto a otro cómplice para amagar a la víctima utilizando armas de fuego. Bajo coacción y amenazas, la persona fue obligada a subir al automóvil, el cual se retiró del lugar con rumbo desconocido. Días después del evento, las autoridades locales reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima en la colonia Rincón Verde, dentro de la misma demarcación.

Tras este suceso, la Fiscalía mexiquense activó los protocolos de investigación correspondientes, logrando recabar los indicios necesarios para identificar a César Ángeles Felipe como uno de los involucrados en la privación de la libertad y posterior deceso. Con base en las evidenciaa aportadas, la representación social solicitó a un juez de control la orden de aprehensión necesaria para la captura del implicado.

Una vez ejecutada la detención por parte de los agentes de investigación, el sujeto fue trasladado e ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de la zona, quedando a disposición del Órgano Jurisdiccional competente. Finalmente, tras concluir las etapas del proceso penal y analizar el acervo probatorio presentado por la FGJEM, la autoridad judicial determinó la culpabilidad de César Ángeles Felipe.

Además de la pena privativa de la libertad, se le impuso una sanción económica por concepto de multa que asciende a un millón 117 mil 800 pesos. Asimismo, el sentenciado deberá cubrir la cantidad de 234 mil 672 pesos como parte de la reparación del daño integral a favor de los deudos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM