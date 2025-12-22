En plena vía pública de Ciudad Obregón, sicarios MATAN a un hombre: Así ocurrió el homicidio

Ciudad Obregón, Sonora.- "¿Cuándo terminará la violencia en Ciudad Obregón?", se preguntan vecinos del municipio del Cajeme al escuchar de un nuevo ataque armado, el cual dejó como saldo una víctima mortal. Este ocurrió la noche de este domingo 21 de diciembre de 2025 en la colonia Aves del Castillo, donde una persona del sexo masculino fue atacaba a balazos por sujetos no identificados. Esto es lo que se sabe de este nuevo homicidio.

El homicidio ocurrió durante los últimos minutos del domingo. Foto: Facebook

Matan a uno en la Aves del Castillo de Ciudad Obregón

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este domingo 21 de diciembre, alrededor de las 23:20 horas, tiempo local, sobre la calle Gavilán, en el cruce con Quetzal, en la colonia ya mencionada, al sur de Ciudad Obregón. Vecinos del sector alertaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego y encontrar a un hombre gravemente herido tirado sobre la vía pública.

De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima. No obstante, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul.

#Seguridad | Hospitalizan a hombre tras sufrir ataque a machetazos en #CiudadObregón; sufrió varias heridas uD83DuDEA8https://t.co/vPHRdnOJF9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 22, 2025

La escena del homicidio quedó acordonada por oficiales policiacos y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). En tanto, a la fecha de publicación de esta nota, la identidad de la persona ejecutada no ha sido confirmada de manera oficial, aunque de forma preliminar se indicó que podría tratarse de un vecino del mismo sector. Presuntamente, familiares del ahora occiso llegaron al sitio del homicidio.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) quedó a cargo de la escena del crimen, la recaudación de evidencias balísticas y las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y dar con los responsables. Es importante señalar que, hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por este nuevo homicidio en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui