Encobijado y con huellas de violencia: Abandonan cadáver de hombre en calles de Nogales

Nogales, Sonora.- La mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025 se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en calles de la colonia Buenos Aires, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora, así lo informaron autoridades municipales. Los primeros reportes indican que se trata de una persona del sexo masculino, la cual presentaba aparentes huellas de violencia, por lo que desplegó una intensa movilización policíaca.

De acuerdo con un reporte oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 10:15 horas, cuando el sistema de emergencias del 911 recibió un reporte sobre la la presencia de un hombre sin signos vitales que estaba envuelto en una cobija y tendida en plena vía pública. El cadáver se encontraba en la intersección de las calles Lago de Chapala y Laguna Tamiahua, en el mencionado asentamiento humano.

Como primeros respondientes, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al sitio y confirmaron el hallazgo, por lo que procedieron a acordonar el área y resguardar el perímetro, para posteriormente dar aviso a las autoridades ministeriales. Trascendió de forma preliminar que el cuerpo presentaba signos de violencia, se encontraba envuelto en un cobertor de color café y además tenía un colchón inflable encima..

Asimismo se indicó que vestía con una camiseta blanca pantalón de mezclilla azul y tenis Nike color negro. Un familiar directo se presentó en el lugar de los hechos e identificó al hoy occiso como Carlos 'N.', de 45 años de edad y residente del mismo sector. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las diligencias correspondientes y ordenó el retiro del cuerpo a una funeraria local, mientras se realizan las indagatorias complementarias del hecho.

Muere mientras trabajaba

En otro trágico hecho registrado el jueves 18 de diciembre en Nogales, un hombre identificado como Juan Manuel 'N.', de 55 años, fue localizado sin vida en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Fátima, en donde realizaba labores de limpieza y mantenimiento. Elementos de la Policía Municipal se movilizaron a la ubicación y se entrevistaron con el reportante, quien dijo que, tras regresar de acompañar a su madre a una cita médica, encontró tirado al señor en el patio de la propiedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui