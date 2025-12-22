Era Ángel Guadalupe: Asesinan a sujeto cuando viajaba en su moto al suroriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la madrugada de este lunes 22 de diciembre de 2025, un motociclista fue asesinado a balazos cuando circulaba sobre una de las principales vialidades que dividen las colonias Servidores Públicos, Laureles Pinos y Florida en el sector 21 de Marzo, al suroriente de Culiacán, Sinaloa. El hoy occiso quedó a escasos metros del arroyo que atraviesa dicho sector y en el lugar de los hechos se localizó una motocicleta Italika FT150, color gris y con placas de Sinaloa.

De acuerdo con datos proporcionados por medios locales, el fallecido fue identificado como Ángel Guadalupe 'N.', de 33 años de edad y domicilio en la colonia El Barrio. De forma preliminar trascendió que era de complexión regular y tez morena, además se dijo que vestía un suéter o chamarra de color negro y portaba calzado oscuro. La víctima se desplazaba por el bulevar Begonias y De las Brisas, cuando fue interceptada por sicarios que le dispararon en múltiples ocasiones.

Al llegar al sitio los elementos de la Defensa localizaron la moto tirada sobre uno de sus costados con las luces y los intermitentes prendidos, mientras que el cuerpo de la víctima quedó a unos 8 metros de distancia, junto a un árbol y a escasos metros del arroyo que atraviesa el sector, por lo que se procedió a acordonar el área para preservar las evidencias", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Un motociclista fue ejecutado a balazos sobre el cruce del bulevar Las Brisas con el bulevar Begonias en las inmediaciones de la colonia Servidores Públicos en el sector 21 de Marzo, al suroriente de #Culiacán. pic.twitter.com/O06phFdjgF — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 22, 2025

Luego de ser alertados a través de las líneas de emergencias del 911, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se movilizaron hacia la ubicación y localizaron al masculino a justo al lado de un canal de aguas pluviales pavimentado que atraviesa el sector. Minutos más tarde, personal de Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se cubrió el cadáver con una sábana de color azul.

Agentes de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron los trabajos de campo, así como las primeras indagatorias sobre este homicidio. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se realizará la necropsia conforme a la ley y quedará bajo resguardo hasta que sus familiares acudan a reconocerlo legalmente.

Un motociclista fue asesinado a balazos uD83DuDD6F?uD83CuDFCD? por gatilleros que lo interceptaron la mañana de este lunes 22 de diciembre del 2025 uD83DuDDD3? en una de las calles de la colonia Servidores Públicos en el sector suroriente de la ciudad de CuliacánuD83DuDEA8.



