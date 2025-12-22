Era Óscar Leonel: Sicarios irrumpen en un vivero y ejecutan a joven en San Pedro, Navolato

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025, un joven masculino fue ejecutado a balazos en el interior de un vivero ubicado junto a la carretera Culiacán-Navolato, cerca del poblado Los Alamitos, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato, Sinaloa. Los primeros reportes indican que sujetos armados, aún sin identificar, irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego contra la víctima en múltiples ocasiones, causándole una muerte casi de forma inmediata.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hoy occiso fue identificado como Óscar Leonel 'N.', de aproximadamente 25 años de edad. Los hechos se registraron alrededor de las 14:40 horas, cuando las líneas de emergencias del 9-1-1 sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en el mencionado negocio de ventas de plantas, por lo elementos de la Policía Municipal de Navolato y Guardia Nacional (GN) se movilizaron al sitio.

Cabe mencionar que, lamentablemente, esta mañana de lunes 22 de diciembre se registró un doble asesinato en el ejido Buenos Aires, sumándose así tres homicidios en la sindicatura de San Pedro", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

A su llegada, los uniformados confirmaron el reporte y solicitaron apoyo a los servicios médicos. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el lugar de los hechos y constataron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona quedó acordonada y resguardada por los agentes, quienes dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para encargarse de las diligencias correspondientes.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo, a la vez que policías investigadores realizaron las primeras indagatorias del homicidio para integrar la respectiva carpeta de investigación. Después de que concluyeron las pesquisas, el cadáver fue retirado y llevado a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y será resguardado hasta que sea reclamado legalmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui