Era repartidor de aplicación: Sicarios ejecutan a un motociclista en calles del sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche del domingo 21 de diciembre de 2025 se registró un ataque armado en el sector sur de Culiacán, Sinaloa, que dejó como saldo a una persona del sexo masculino sin vida en las inmediaciones de la colonia Progreso. Luego de ser agredido a balazos, el hoy occiso quedó a pocos metros de la conocida avenida Manuel J. Clouthier. En la zona se suscitó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el fallecido fue identificado como César Arturo 'N.', de 33 años de edad, de quien se dijo se desempeñaba como repartidor de una plataforma digital. Trascendió que era de complexión delgada y vestía una sudadera gris y un pantalón de mezclilla, además de que portaba un casco color oscuro y se desplazaba a bordo de una motocicleta de color azul con negro.

En la escena del crimen fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos de arma de fuego, los cuales fueron asegurados con vasos de plástico por parte de los militares. También se localizó un teléfono celular, al parecer propiedad de la víctima, y una motocicleta azul con negro, además de una caja color verde de una conocida marca de una aplicación de comida rápida", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Luego de ser alertados a través de las líneas de emergencias del 911, elementos del Ejército Mexicano localizaron al masculino sin signos vitales a causa de disparos de arma de fuego, por lo que el área quedó acordonada con cinta amarilla y resguardada. Por el momento se desconoce información sobre el presunto o los presuntos agresores, pero las autoridades competentes ya se encuentran trabajando en las investigaciones correspondientes.

Agentes de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron los trabajos de campo, así como las primeras indagatorias sobre este homicidio. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo de la autoridad competente hasta que sea reclamado por sus familiares.

