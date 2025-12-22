FATAL accidente en carretera de Sonora deja una víctima mortal y más de 30 heridos

Navojoa, Sonora.- La temporada vacacional de invierno ya comenzó y con ésta, por desgracia, se reporta un alza en accidentes automovilísticos, por lo que es clave circular con precaución. Uno de los siniestros más impactantes del fin de semana ocurrió este domingo 21 de diciembre de 2025 en la carretera que conecta a Navojoa con Huatabampo, en el sur del estado de Sonora. Por desgracia, este siniestro dejó una víctima mortal.

Fatal accidente en carretera Navojoa-Huatabampo deja decenas de heridos

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este domingo 21 de diciembre, alrededor de las 20:40 horas, tiempo local, a la altura del kilómetro 13 de la carretera que conecta a Navojoa con Huatabampo. En ese punto, un autobús de pasajeros que circulaba de oriente a poniente, presentó una falla mecánica luego de que se le reventara uno de los neumáticos.

Los hechos ocurrieron este domingo. Foto: Facebook

A consecuencia de esto, el conductor del autobús perdió el control de la unidad e invadió el carril contrario, impactándose de frente contra una camioneta familiar color guinda que circulaba de poniente a oriente.

Automovilistas que transitaban por la zona y vieron el accidente solicitaron el apoyo de las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), elementos de la Guardia Nacional División Caminos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes de inmediato revisaron a las víctimas.

Señalaron que, tras el impacto, el conductor de la camioneta perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. En tanto, los pasajeros del autobús resultaron con diversas lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos de Navojoa para realizar labores de rescate y apoyar en la extracción de personas heridas. En total, 32 pasajeros del autobús fueron trasladados a distintos hospitales de Navojoa y Huatabampo para su valoración médica.

La zona del siniestro quedó acordonada para controlar el tránsito vehicular y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia. La circulación en la carretera se vio afectada durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Finalmente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento del cuerpo y comenzó con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida.

Fuente: Tribuna del Yaqui