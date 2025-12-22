Fiscalía de Oaxaca detiene a dos implicados en agresión sexual a mujer con discapacidad

Oaxaca, Oaxaca de Juárez.- Este lunes 22 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la detención de dos personas, identificadas como un hombre y una mujer con las iniciales J.P.S.A. y E.G.E., a quienes se les atribuye el delito de violación agravada, cometido en Santa Cruz Xoxocotlán. La detención se realizó derivado de una orden de aprehensión emitida por la autoridad correspondiente.

Respecto al lugar donde fueron localizados, según un comunicado de la Fiscalía estatal, esto ocurrió mientras se trasladaban de Santa Cruz Huatulco a San Pedro Pochutla. Posteriormente, quedaron a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica. Nuestro medio de comunicación como siempre permanecerá atento a cualquier actualización que surja sobre el caso.

En cuanto a la víctima, se tiene constancia de que, de acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el viernes 19 de noviembre de 2025, cuando la mujer, con discapacidad consistente en retraso del lenguaje y probable daño neurológico, fue agredida sexualmente. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el brutal delito.

"A partir de la denuncia penal, la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes con perspectiva de género, las cuales permitieron obtener una orden de aprehensión, gracias a la cual se logró la detención de estas dos personas mientras se trasladaban de Santa Cruz Huatulco a San Pedro Pochutla, luego de que se cometió el delito y se dirigieron a la región de la Costa", señala un fragmento del comunicado.

En otro caso similar, se obtuvo auto de vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada contra M.A.R.M., imputado por el delito de pederastia en agravio de una menor de edad, quien era alumna del sujeto, que impartía clases de música. Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2021, en un inmueble ubicado sobre la avenida Castillo Velasco, en la localidad de San Antonino Castillo Velasco, municipio de Ocotlán de Morelos.

