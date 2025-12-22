Hallan dos cadáveres encintados y acribillados en San Pedro, Navolato; uno tenía 19 años

Navolato, Sinaloa.- Esta mañana de lunes 22 de diciembre de 2025, las autoridades de Sinaloa recibieron una denuncia sobre la presencia de dos cuerpos sin vida en un camino de terracería ubicado en la carretera vieja, muy cerca de la sindicatura de San Pedro, rumbo al poblado de Buenos Aires, en Navolato. En ese lugar exacto se encontraron a dos hombres asesinados a balazos y con las extremidades encintadas.

De acuerdo con información extraoficial, al sitio acudieron diversas corporaciones policiacas, siendo los primeros respondientes los policías municipales de Navolato, quienes confirmaron que se trataba de cadáveres humanos. Una de las víctimas fatales fue identificada como Roel Gustavo, de 19 años de edad, quien residía en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de la ciudad de Culiacán.

Respecto a sus características físicas, según medios locales, era de complexión robusta y tez morena; al momento de su muerte vestía un pantalón de mezclilla azul y una playera negra. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen más detalles sobre la otra persona fallecida, pero nuestro medio permanecerá atento a cualquier actualización en las próximas horas.

Dos sujetos fueron asesinados

Asimismo, se contó con la presencia de personal de la Dirección General de Investigación Pericial, así como de agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado. Los cuerpos fueron retirados y trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la autopsia correspondiente según lo establece la ley. Una vez concluidos los procedimientos, los familiares podrán reclamar los restos en las instalaciones correspondientes.

#Sonora | Huelga de hambre de maestro de Unison: Docentes se suman a protesta y cierran calles en Hermosillo ?uD83CuDF7D?https://t.co/KnUCoTxx7q — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 22, 2025

En otro hecho, ocurrido en la capital de Sinaloa, a muy temprana hora un motociclista fue asesinado a balazos por un gatillero en una de las calles de la colonia Servidores Públicos, en Culiacán. Al parecer, el joven circulaba por el bulevar Begonias y De las Brisas cuando fue interceptado y ultimado en el lugar. La denuncia al número de emergencia 911 fue realizada por vecinos que presenciaron el hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui