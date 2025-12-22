Hermosillo: La llamó "bastarda" y le lanzó un vaso; segundo conflicto entre hermanos acabó con amenaza

Hermosillo, Sonora.- El pasado domingo 21 de diciembre de 2025 se reportó un nuevo caso de violencia familiar, ahora en contra de un sujeto de 24 años de edad, identificado como José Arturo, quien fue acusado por su propia hermana de agresión física. De acuerdo con la denunciante, una joven de 22 años, no solo fue insultada al ser llamada "bastarda", sino que además el señalado le arrojó un vaso de vidrio a la cabeza.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Francisco I. Madero, en la colonia La Caridad, de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Cabe mencionar que, además de lo anterior, el detenido le quitó su plato de comida y lo arrojó contra el suelo. Tras el reporte, elementos de la Policía de Hermosillo arribaron al lugar y procedieron con la detención de José Arturo.

El presunto responsable quedó a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley. Nuestro medio de comunicación permanecerá atento a cualquier actualización; por el momento no se cuenta con más información sobre este caso. Este tipo de detenciones, sin embargo, son más comunes de lo que se piensa, ya que el Ministerio Público recibe de manera constante reportes relacionados con este delito.

Lo anterior se debe a que apenas un día antes, en otro punto de la capital del estado, específicamente en el fraccionamiento Villa Bonita, dentro de una vivienda ubicada en la privada Paterno, alrededor de las 21:50 horas, una mujer solicitó el apoyo de las autoridades debido a que en su domicilio se registraba una situación violenta. De acuerdo con el reporte, su hijo menor, identificado como Jesús Iván, golpeó con los puños a su hermano mayor, de 24 años de edad, provocándole una lesión en el pómulo izquierdo.

Lo más grave del caso es que, según el testimonio de la madre, el joven amenazó al otro involucrado con un cuchillo de cocina; afortunadamente, la mujer intervino y logró arrebatarle el objeto punzocortante. Finalmente, los agentes detuvieron al señalado, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Hasta el momento se desconoce cuál será su situación legal.

