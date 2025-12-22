Hombre se debate entre la vida y la muerte tras ser arrollado por vehículo fantasma en el Valle del Yaqui

Ciudad Obregón, Sonora.- Un trágico hecho se registró este domingo 21 de diciembre de 2025 en el Valle del Yaqui en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, cuando un hombre resultó gravemente lesionado al ser arrollado por un vehículo que lo dejó tirado en el sitio, es decir, huyó del lugar. Ante esto, la víctima de este accidente se debate entre la vida y la muerte.

El accidente ocurrió poco antes de las 23:00 horas del pasado domingo sobre la calle 300, entre Kino y 2, cuando la víctima caminaba de oriente a poniente por dicha vialidad. Frente a una algodonera, fue embestido por un vehículo que circulaba en la misma dirección, dejándolo tendido e inconsciente sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al hombre, quien debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece en estado crítico de salud. También acudieron al sitio elementos de la Policía Municipal de Cajeme que comenzaron con las primeras investigaciones de los hechos.

Hasta la mañana de este lunes, el lesionado no había sido identificado. Solamente se sabe que se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, de tez morena, cabello corto canoso, quien vestía pantalón de mezclilla azul, camisa guinda a cuadros y calzaba zapatos de trabajo color café.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por elementos de Vialidad Urbana, el vehículo responsable podría tratarse de un sedán de color azul, cuyo conductor abandonó el sitio tras el impacto, pero hasta el momento no es información que se pueda confirmar. Por estos hechos se elaboró el Informe Policial Homologado (IPH) correspondiente, el cual fue turnado al Ministerio Público especializado en accidentes de tránsito, a fin de dar seguimiento a las investigaciones y ubicar al responsable.

En otro hecho que tiene relación con un accidente vehicular, este domingo 21 de diciembre de 2025 en la carretera que conecta a Navojoa con Huatabampo, en el sur del estado de Sonora, se registró un siniestro que dejó más de 30 heridos y una víctima mortal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:40 horas a la altura del kilómetro 13 de la carretera que conecta a Navojoa con Huatabampo. En ese punto, un autobús de pasajeros que circulaba de oriente a poniente presentó una falla mecánica luego de que se le reventara uno de los neumáticos y ocasionó que el conductor del autobús perdiera el control de la unidad e invadiera el carril contrario, impactándose de frente contra una camioneta familiar color guinda que circulaba de poniente a oriente.

Fuente: Tribuna del Yaqui