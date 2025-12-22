Iban por 'La Güera': Asesinan a dos hombres y una mujer afuera de un bar en Tonalá, Jalisco

Tonalá, Jalisco.- Un ataque armado dejó como saldo a dos hombres y una mujer asesinados a balazos en el exterior de un establecimiento nocturno de la colonia Francisco Villa, ubicada en el municipio de Tonalá, Jalisco, la noche del domingo 21 de diciembre de 2025. Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas División del Norte y Loma Dorada, cuando las víctimas se encontraban afuera de un bar en el que había pasado parte de la velada.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, el atentado se registró a las 20:00 horas, momento en el que los afectados salían del recinto y fueron interceptados por hombres armados. Testigos señalaron que un vehículo se detuvo frente al negocio y de ahí descendieron varios sujetos encapuchados, quienes, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera directa contra los dos masculinos y la mujer.

Luego del ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras que las víctimas cayeron al suelo con graves lesiones. Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá arribaron al sitio tras recibir un reporte a través de las líneas de emergencias del 911. A su llegada, los uniformado localizaron a los hoy occisos sobre la banqueta y solicitaron apoyo de los servicios médicos, por lo que paramédicos municipales acudieron al llamado.

Después de la respectiva valoración, los socorristas confirmaron que ninguna de las tres personas contaba ya con signos vitales debido a la gravedad de los impactos de proyectil de arma de fuego. La zona quedó acordonada, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco realizaron las primeras indagatorias. Por su parte, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se encargaron de los trabajos de campo.

Como resultado de los avances de la investigación, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que se trató de una agresión directa, pues los responsables llegaron al lugar y preguntaron por una mujer apodada como 'La Güera', quien se encuentra entre las víctimas mortales. Los cuerpos a la morgue metropolitana para practicarles la respectiva necropsia de ley y esperar a que sean identificados oficialmente por sus familiares.

