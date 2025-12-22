Identifican a víctima MORTAL de fatal choque en carretera de Sonora; MAESTRO de Álamos pierde la vida

Navojoa, Sonora.- El pasado domingo 21 de diciembre de 2025 se registró uno de los accidentes más letales ocurridos en las últimas semanas en el estado de Sonora, pues, como informamos en TRIBUNA, el hecho, reportado en la carretera estatal 362, tramo Navojoa - Huatabampo, al sur de la entidad, entre un autobús de pasajeros y un vehículo particular, dejó como saldo un muerto y más de 40 personas lesionadas.

En un inicio, solo se sabía que la víctima mortal viajaba a bordo de un vehículo de la marca Ford Escape color guinda que circulaba de poniente a oriente; sin embargo, según los últimos reportes, el trágico desenlace ocurrió porque la unidad de mayor tamaño, que transitaba de oriente a poniente, presentó una falla mecánica tras reventarse uno de sus neumáticos, lo que provocó que invadiera el carril contrario e impactara contra la camioneta.

Muere profesor

Recientemente se confirmó que el fallecido era Marcelino Cosme Ochoa, profesor en el municipio de Álamos. En redes sociales circula información sobre esta persona, a quien algunos allegados describen como un hombre con vocación de servicio y una gran pérdida para la comunidad educativa de Navojoa; incluso, internautas se unieron a las lamentaciones por esta pérdida humana.

Marcelino Cosme Ochoa

"El maestro dejó un legado imborrable en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. En estos momentos difíciles, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos", dice un comunicado publicado en Facebook, donde también aparece una fotografía de Marcelino. Nuestro medio continuará pendiente de cualquier actualización relacionada con este caso.

En otro hecho, ocurrido en la capital de Sonora, alrededor de las 21:30 horas de la noche de ayer, un motociclista perdió la vida tras un accidente mientras circulaba de poniente a oriente sobre la avenida Mesa del Seri, colisionando con una camioneta al llegar al cruce. Una de las hipótesis más fuertes apunta a que el incidente se produjo porque el joven no respetó el alto correspondiente en la intersección de la avenida Mesa del Seri con la calle Monteverde, ubicada en la colonia Jacinto López.

Fuente: Tribuna del Yaqui

