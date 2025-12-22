Impactante INCENDIO en Cajeme: Vivienda en la colonia México sufre daños materiales considerables

Cajeme, Sonora.- La mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025, alrededor de las 08:00 horas (tiempo local), se registró un impactante incendio en el interior de un inmueble ubicado en la calle Cabo Corrientes, entre Tabasco y Puerto de Guaymas, en la colonia México del municipio de Cajeme, lo que provocó de inmediato la movilización de las autoridades hacia ese punto de la localidad.

Quienes atendieron el llamado fueron elementos del Cuerpo de Bomberos de Cajeme, específicamente las unidades E-15 y O-01, a bordo de las cuales viajaban cuatro bomberos. Estos realizaron labores de control y aseguramiento de la zona. Según información emitida por el propio equipo a través de sus redes sociales oficiales, afortunadamente hasta este momento no se reportan víctimas mortales ni lesionados.

No obstante, el siniestro dejó daños materiales, entre los cuales destaca que una cama del domicilio quedó completamente destruida por las llamas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el incidente, ya que aparentemente la vivienda se encontraba deshabitada; sin embargo, nuestro medio permanecerá atento a cualquier actualización que surja.

Un fuerte incendio en una vivienda de la colonia México (créditos: Bomberos de Cajeme)

En cuanto a las causas del incendio, tampoco se cuenta con información adicional, ya que las fuentes oficiales no han revelado datos al respecto. En la escena estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal para levantar el informe correspondiente. Mientras tanto, se aprovecha esta situación para recordar que, en caso de un incendio, siempre se debe priorizar la vida y mantenerse alejado del peligro.

En un hecho similar, pero ocurrido el pasado sábado 20 de diciembre de 2025 en el fraccionamiento Serena, justo en la ciudad de Nogales, Sonora, un camión de pasajeros comenzó a incendiarse de manera repentina y por ende quedó consumido en su totalidad por las llamas. Aunque no se reportaron heridos, hasta ahora no se ha podido determinar el origen de este incidente.

