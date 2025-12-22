Incendio consume cocina de casa al norte de Hermosillo; problema eléctrico sería la causa

Hermosillo, Sonora.- Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo se movilizaron este lunes hacia la zona norte de la ciudad para atender un reporte de incendio en una vivienda ubicada en la colonia Solidaridad. El suceso, que tuvo lugar sobre la avenida Santa Rosalía, entre las calles Mesa de Juárez y Leandro P. Gaxiola, concluyó con saldo blanco, registrándose solo pérdidas materiales en una zona específica del inmueble.

De acuerdo con el informe brindado por las autoridades, el fuego se concentró en la parte posterior del domicilio, afectando una estructura construida principalmente a base de madera y lámina galvanizada. Esta área, que era utilizada como cocina y con dimensiones aproximadas de 4 por 4 metros, sufrió daños totales debido a los materiales de construcción, los cuales facilitaron la rápida combustión.

El oficial Julio García, encargado de brindar los pormenores del operativo, detalló que al interior del cuarto afectado se encontraban diversos enseres domésticos básicos, tales como un refrigerador, una estufa, así como una mesa y sillas. Afortunadamente, no se detectó acumulación de basura u otros objetos que pudieran haber acelerado la propagación del fuego o complicado las labores de extinción.

Respecto a la seguridad de los habitantes, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas por la inhalación de humo. Según el testimonio recabado en el sitio, los moradores se encontraban en la parte frontal de la casa al momento de iniciar el siniestro. Fue al salir del inmueble cuando se percataron de que la estructura trasera estaba siendo quemando, lo que permitió dar aviso a los servicios de emergencia sin poner en riesgo su integridad.

Para hacer frente a la contingencia y evitar que el fuego se extendiera a las habitaciones contiguas o a las viviendas aledañas, el cuerpo de Bomberos desplegó un operativo que incluyó una unidad cisterna, una unidad extintora y una unidad especializada en incendios forestales. Gracias a la rápida intervención de los 'tragahumo', la situación fue controlada. Sobre las causas del incendio, el oficial García indicó que, hasta el momento, el origen es desconocido.

Personal de Bomberos atendió el llamado de emergencia

Sin embargo, adelantó que se realizará una inspección técnica minuciosa para determinar si el fuego pudo haber sido provocado por una falla en el sistema eléctrico, posiblemente relacionada con una toma irregular de energía, o si existió algún otro factor determinante. Las autoridades mantendrán las revisiones pertinentes para descartar riesgos futuros en la propiedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui