Localizan a adulta mayor que padece Alzheimer tras salir de una estancia en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el transcurso del domingo 21 de diciembre de 2025 se difundió en redes sociales un reporte ciudadano sobre la desaparición de una mujer adulta mayor que padece Alzheimer, quien presuntamente salió de una estancia de cuidados para personas mayores ubicada en Ciudad Obregón, Sonora. De forma inmediata, la comunidad comenzó a compartir la publicación para apoyar en su localización y finalmente fue localizada con bien.

De acuerdo con los datos difundidos mediante plataformas digitales, la mujer fue identificada como María de los Ángeles y trascendió que fue vista por última vez en la colonia Del Valle, situada al norponiente de la localidad. En la alerta se indicó que la señora vestía una blusa rosa, pantalón negro y tenis rosados, por lo que se solicitó el apoyo por parte de la ciudadanía para proporcionar cualquier dato que pudiera llevar a su paradero.

Horas más tarde, familiares de María de los Ángeles confirmaron, a través de la misma vía, que la mujer fue localizada sana y a salva, aunque no se revelaron más datos en torno a su desaparición. También se agradeció la rápida difusión y la solidaridad por parte de la ciudadanía, destacando que el apoyo ciudadano fue clave para lograr este desenlace positivo. Ahora, la fémina ya se encuentra de nuevo en su estancia.

Muchísimas gracias a todas las personas que compartieron. Mi tía ya está sana y salva, gracias a Dios", se puede leer en la publicación difundida por la familia.

Hallan con vida a pareja de menores

En otro caso registrado hace unos días en Ciudad Obregón, una pareja de adolescentes, identificados como Yancarlo Cervantes Villalva, de 17 años de edad, y Darlene Guadalupe Gaxiola Maldonado, de 16 años, fueron encontrados con bien luego de que se reportara su ausencia en redes sociales. A pesar de que en un principio se alertó sobre la desaparición de ambos, se aclaró que nunca fueron víctimas de algún delito y que su ausencia se debió a un tema de carácter voluntario, motivada por diferencias o problemas familiares que derivaron en la decisión de marcharse por cuenta propia.

