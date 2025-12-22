Pánico en Isssteson de Hermosillo: Falla eléctrica en hospital provoca gran movilización y traslado de pacientes

Hermosillo, Sonora.- Momentos de pánico se vivieron esta mañana de lunes 22 de diciembre de 2025 en el Centro Médico 'Dr. Ignacio Chávez' del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), pues se registró una falla en el sistema de energía eléctrica, lo que provocó la rápida movilización de las autoridades para coordinar el traslado de los pacientes.

De acuerdo con la información oficial emitida en un boletín, los hechos se registraron durante la madrugada. Las autoridades correspondientes señalaron que el fallo fue originado por una avería en la tarjeta de transferencia que controla la planta de energía de respaldo, lo que provocó intermitencias en el suministro eléctrico y afectó áreas sensibles donde equipos médicos y sistemas de oxígeno requieren operación continua, como quirófanos, pediatría y medicina interna.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de los pacientes, Isssteson coordinó el traslado de personas hospitalizadas a otros centros médicos para asegurar la continuidad de su atención sin riesgos. "Como medida preventiva y proactiva, se coordinó el traslado de algunos pacientes a otras unidades hospitalarias para asegurar la continuidad de su atención médica sin ningún riesgo. Es importante destacar que no se registraron incendios, cortocircuitos ni situaciones de peligro", indica el boletín.

En redes sociales y versiones preliminares se habló de una presunta explosión de un transformador alrededor de la 1:00 de la madrugada en áreas de Ginecología y Pediatría; sin embargo, la institución aclaró que no se registraron incendios, cortocircuitos ni situaciones de peligro, descartando cualquier explosión dentro del hospital. Isssteson informó que sus equipos técnicos ya diagnosticaron la causa del incidente y gestionaron el componente necesario para la reparación, con la expectativa de restablecer el servicio al 100 por ciento en un plazo menor a 24 horas.

La institución reiteró que mantiene su operatividad y compromiso con la transparencia, y agradeció la comprensión de la comunidad y de las familias afectadas mientras continúan los trabajos para normalizar completamente los servicios en el hospital.

Fuente: Tribuna del Yaqui