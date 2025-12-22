Por negarse a "cooperar" para un taxi: Atacan a puñaladas a hombre de 54 años en Nogales

Nogales, Sonora.- Autoridades de seguridad pública de Nogales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos durante la madrugada de ayer 21 de diciembre, en los que un residente de la colonia Flores Magón resultó herido de gravedad tras un altercado registrado a las afueras de su domicilio. De acuerdo con la información asentada en el informe policial, los hechos se suscitaron alrededor de las 2:30 horas.

Elementos de la Policía Municipal recibieron un reporte vía radiofrecuencia alertando sobre la presencia de una persona lesionada en la calle Lázaro Puentes, ubicada en el sector antes mencionado. Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron el hallazgo de un hombre, identificado posteriormente como Luis 'N', de 54 años de edad, quien presentaba una herida visible en el costado izquierdo del tórax.

Según la declaración recabada por los agentes en el lugar de los hechos, la víctima manifestó que momentos antes se encontraba al exterior de su vivienda cuando fue interceptado por dos sujetos desconocidos. El afectado describió a los individuos portando vestimenta de tipo táctico. Según el testimonio, los sujetos se aproximaron para solicitarle dinero en efectivo, argumentando que lo necesitaban para costear un servicio de taxi.

Ante la negativa del hombre de 54 años a acceder a la petición económica, la situación escaló de una interacción verbal a una agresión física. Los individuos comenzaron a golpear a la víctima y, en el transcurso del forcejeo, uno de ellos utilizó un arma punzocortante para herirlo a la altura de las costillas. Tras cometer el ataque, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido, dejando al hombre lesionado en la vía pública.

Dada la urgencia de la situación, los elementos de la Policía Municipal procedieron al traslado de la víctima a bordo de la unidad oficial. El herido fue ingresado al área de urgencias del Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situado en la colonia Siglo XXI. El personal médico en turno realizó la valoración correspondiente, dictaminando que el paciente presenta lesiones que, por su ubicación y profundidad, ponen en peligro la vida.

Ante este diagnóstico, se notificó al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), organismo que se encargará de dar seguimiento a las averiguaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y determinar las responsabilidades legales que procedan.

