Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025 se tornó violenta, pues fue asesinado a tiros un sujeto en la colonia Nueva Palmira, al sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Este nuevo hecho violento se suma a lo sangriento que ha sido el mes de diciembre, pues los ataques armados no han cesado, ya que suman 22 homicidios dolosos, hasta el momento.

De acuerdo con los datos que se dieron a conocer, el ataque ocurrió poco después de las 14:00 horas de este día sobre la calle Emeterio Ochoa, entre Antonio Yocupicio y Ejército Nacional, en una zona concurrida del sur de Ciudad Obregón, donde los agresores abrieron fuego contra la víctima y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Sangriento diciembre en Ciudad Obregón: Asesinan a tiros a 'El Mojarra' en la Nueva Palmira

Tras el reporte a la línea de emergencias, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Cajeme y paramédicos de Cruz Roja, quienes, pese a los esfuerzos realizados, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que falleció en el lugar. El cuerpo del sujeto quedó tirado en el patio frontal de una casa de color blanco.

De manera extraoficial, el hombre fue identificado con el apodo de 'El Mojarra', de aproximadamente 25 años de edad; sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad hasta el momento de la publicación de esta nota. El hecho generó gran desconcierto entre los vecinos del sector, quienes al escuchar las detonaciones de arma de fuego sintieron temor.

Al lugar llegaron diversas autoridades para comenzar con las labores de investigación. La escena del crimen fue acordonada por corporaciones de seguridad, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos para la integración de la carpeta de investigación.

Asimismo, trascendió de manera extraoficial que el joven asesinado habría sido detenido un día antes del ataque, información que no ha sido confirmada por las autoridades y que forma parte de las líneas de investigación. Con este homicidio, suman 22 muertes violentas durante el mes de diciembre en el municipio de Cajeme.

Sangriento diciembre en Ciudad Obregón: Asesinan a tiros a 'El Mojarra' en la Nueva Palmira

Fuente: Tribuna del Yaqui