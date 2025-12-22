Se registra doble homicidio al norte de Culiacán; reportan 'levantón' de personas en el lugar

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025, dos personas del sexo masculino fueron ejecutadas a balazos con ráfagas de arma larga en la colonia Loma de Rodriguera, ubicada en el sector norte de Culiacán, Sinaloa. Trascendió preliminarmente que uno de los occisos se dedicaba a elaborar ladrillo en la zona donde ocurrió el doble homicidio, aunque ambos de momento se encuentran en calidad de desconocidos.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, alrededor de las 13:00 horas, las línea de emergencias del 911 recibió un reporte sobre detonaciones de arma de fuego por la calle Tercera, entre las avenidas Paseo de los Sauces y Rey Gaspar, a unos metros de un arroyo de aguas pluviales que atraviesa la zona y que divide el fraccionamiento Paseo Alameda con la Loma de Rodriguera, por lo que se registró un intenso operativo.

Según los datos dados a conocer por las autoridades, las víctimas se encuentran en calidad desconocida y solamente se informó que se trata de dos masculinos de edad adulta, de los que no se dieron a conocer características ni generales, pero se presume que entre ellos hay una persona que se dedicaba a elaborar ladrillo en la zona donde ocurrió el doble homicidio y tampoco las autoridades han confirmado el múltiple levantón", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Versiones extraoficiales señalan que un grupo armado, que se movilizaba a bordo de varias unidades, arribó al sitio y privó de la vida a los dos individuos con disparos de arma larga, justo a un lado de los hornos donde se elaboran los ladrillos. Posteriormente, los atacantes emprendieron la huida con rumbo desconocido y en poder de personas que presuntamente privaron ilegalmente de la libertad, pero esta información no ha sido confirmada.

Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al lugar, confirmando el doble homicidio, por lo que procedieron a delimitar el perímetro. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes para que los cadáveres fueran trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

