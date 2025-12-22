Seguirán en prisión: Avanza juicio de sicarios que mataron a custodio de Cereso en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio una actualización sobre el esclarecimiento del asesinato de Jesús 'N', quien se desempeñaba como custodio del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo. A los dos presuntos s autores materiales del crimen se les formuló imputación de cargos. Se trata de Francisco Javier 'N', de 44 años de edad, y Ricardo 'N', alias 'El Chinolas', de 40 años.

Estos individuos comparecieron ante la autoridad judicial correspondiente y el Ministerio Público presentó las evidencias necesarias para acusarlos por los delitos de homicidio calificado, con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, así como por asociación delictuosa. Durante la audiencia inicial, la defensa de los imputados solicitó un recurso legal que posterga la resolución sobre su vinculación a proceso, permitiendo a la defensa preparar argumentos adicionales.

No obstante, el juez de control determinó imponer la prisión preventiva justificada como medida cautelar. Esta decisión se fundamenta en el alto riesgo que la libertad de los acusados representaría para las víctimas indirectas, los testigos del caso y la seguridad de la comunidad en general, asegurando así su presencia durante el juicio. El avance en este caso es resultado de una labor de inteligencia realizada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Las indagatorias permitieron establecer una conexión directa entre los detenidos y el lugar de los hechos mediante pruebas técnicas. Entre los hallazgos destaca la identificación del vehículo utilizado durante la agresión armada, así como el análisis de correspondencia balística recabada en la escena, lo que sitúa científicamente a los implicados en el momento del ataque. Asimismo, la investigación reveló que este suceso no fue un evento aislado.

FGJES formula imputación a implicados en el homicidio de custodio en Hermosillo



Francisco Javier “N” y Ricardo “N”, alias “El Chinolas”, se acogieron al término constitucional para la resolución de la vinculación a proceso



Hermosillo, Sonora, 22 de diciembre de 2025.- La… pic.twitter.com/uKGCrFnkro — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 22, 2025

Las autoridades lograron vincular a los imputados con un homicidio previo registrado en la colonia 5 de Mayo, de Hermosillo. Este nexo fue clave para identificar un patrón de conducta y acreditar la existencia de una estructura criminal organizada. Gracias a esta línea de investigación, la AMIC ejecutó una serie de cateos que permitieron no solo en la captura de Francisco Javier 'N' y Ricardo 'N', sino también en la detención de otros miembros del grupo, logrando con ello la desarticulación de esta célula generadora de violencia en la capital sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora