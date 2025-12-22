Sujeto ataca salvajemente a su expareja con arma blanca y luego se quita la vida en Coahuila

Parras de la Fuente, Coahuila.- La noche del pasado sábado ocurrió un trágico hecho en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, cuando un hombre atacó brutalmente a su expareja con un arma blanca y posteriormente se quitó la vida. Los primeros reportes indican que la perjudicada, identificada como Yadira, sostuvo una discusión con su victimario, ya que ella se negaba a desbloquear su teléfono celular, pero la situación escaló rápidamente.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos se registraron sobre la calle Tercera, ubicada en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, a donde el presunto responsable, quien fue identificado como Luis 'N.', de 29 años de edad, fue a buscar a la fémina. Durante el intercambio de palabras, el sujeto la golpeó en la cabeza con un envase.

Posteriormente, el individuo atacó en al menos en 15 ocasiones con el cuchillo a la víctima, y tras intentar asfixiarla, la mujer perdió el conocimiento. Al despertar, Yadira encontró que estaba atada a una varilla, y una vez que logró liberarse, salió de su hogar y localizó a su expareja inconsciente y con espuma saliendo de su boca. Un familiar del agresor se trasladó al lugar y solicitó apoyo a los cuerpos de auxilio a través de las líneas de emergencias.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y realizaron el traslado de la afectada hacia la Clínica 6 del IMSS, en donde su estado de salud se reportó como estable. Con respecto a Luis, el individuo fue llevado al Centro de Salud y se reportó que ya no contaba con signos vitales. Al hospital arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, para encargarse de las diligencias correspondientes.

Trascendió que el hoy occiso habría tomado formol, sustancia que se utiliza para la preparación de los cuerpos en funerarias, lo cual derivó en su muerte. Sin embargo, será la necropsia de ley la que determine con exactitud la causa de su muerte, y si fue dicha sustancia la que consumió, por lo que su cuerpo se trasladó a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

