Sustrajo joyas y más de 2 mil dólares: Detienen a sujeto por robo a vivienda en San Carlos

Guaymas, Sonora.- Por un delito patrimonial ocurrido en el municipio de Guaymas, un Juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como René 'N', quien figura como el presunto responsable de un robo a casa habitación perpetrado sin autorización de ingreso. El proceso judicial forma parte de una carpeta de investigación iniciada tras los hechos suscitados el 18 de octubre de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen tuvo lugar aproximadamente a las 12:30 horas en una casa ubicada en la colonia Caracol, de la comunidad de San Carlos. El imputado habría ingresado al domicilio vulnerando la seguridad del inmueble y sin contar con el consentimiento de la propietaria, identificada como Nancy Janelle 'N'. Una vez en el interior, se presume que el sujeto sustrajo artículos de valor.

Entre los objetos robados se encuentra un lote de joyas y dinero en efectivo. El monto de lo robado asciende a 2 mil 200 dólares estadounidenses, cifra que, al tipo de cambio actual, se traduce a aproximadamente 40 mil pesos mexicanos. Durante la audiencia inicial, la representación social formuló la imputación correspondiente y expuso las evidencias recabadas por los agentes investigadores y peritos.

Tras analizar los datos, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad de René 'N' en el delito imputado. En consecuencia, el juez resolvió vincularlo a proceso, avalando así la continuación de la etapa de investigación complementaria. Asimismo, ante la solicitud fundamentada por la Fiscalía, el juez ratificó la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Esta decisión asegura la comparecencia del imputado durante todo el procedimiento legal y protege el desarrollo de las investigaciones. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción reitera su apego a los protocolos legales para el esclarecimiento de los delitos, manteniendo su compromiso institucional de investigar con rigor aquellas conductas que atentan contra el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos en la entidad.

