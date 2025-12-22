Tragedia en Sonora: Bebe de un año de edad muere tras ser atropellado en su vivienda

Estación Don, Sonora.- La tarde de este domingo 21 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como de Servicio de Emergencia, desplegaron un operativo en el sur del estado, luego de que se reportara un fatal accidente dentro de un domicilio particular. El incidente, que ocurrió en una comunidad ubicada en los límites entre Sonora y Sinaloa, dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la tarde del domingo 21 de diciembre de 2025 en la comunidad de Estación Don, por la Carretera Estación Don-Nogales en Sonora. En ese sitio, un menor de aproximadamente un año y medio de edad fue atropellado al interior del patio de su vivienda. Se detalló que el niño se encontraba jugando en el patio cuando, en ese momento, un familiar ingresó al inmueble a bordo de un vehículo.

Sin percatarse de la presencia del menor, aceleró y atropelló al menor. Tras el impacto, el pequeño, identificado como Carlos Iván, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que sus familiares lo trasladaron de manera inmediata en un vehículo particular al Hospital Integral de la sindicatura del Valle del Carrizo, en el municipio de Ahome, con la intención de que recibiera atención médica urgente.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el menor fue declarado sin vida poco después de su ingreso al nosocomio, debido a la gravedad de las lesiones. La situación fue notificada a la Policía Municipal, a la Policía Estatal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes activaron los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Los elementos policiacos acudieron tanto al hospital como al domicilio donde ocurrió el accidente para recabar información y realizar las diligencias correspondientes. El área fue asegurada mientras se realizaban las primeras investigaciones, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades. Personal de la FGJES abrió una carpeta de investigación para documentar el incidente. Asimismo, se ordenaron los procedimientos legales y periciales necesarios, incluyendo la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui