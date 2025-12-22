VIDEO: Aeronave de la Semar se desploma en Texas durante misión de apoyo; hay dos muertos

Galveston, Texas.- La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que, durante la tarde de este lunes 22 de diciembre, una de sus unidades aéreas sufrió un accidente en el Estado de Texas, Estados Unidos. El siniestro ocurrió mientras la aeronave ejecutaba una misión de apoyo médico y traslado humanitario en coordinación con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a la asistencia de niños con quemaduras severas.

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de Galveston, Texas, durante las maniobras de aproximación hacia el Aeropuerto Internacional Scholes. De acuerdo con los reportes técnicos, el vehículo es un avión King Air 350i, el cual operaba bajo la matrícula oficial ANX-1209. Reportes de medios locales señalan que las condiciones meteorológicas en la zona presentaban bancos de niebla al momento del suceso, lo cual podría haber sido la causa del accidente.

En cuanto a la ocupación de la aeronave, la institución naval detalló que a bordo viajaban un total de ocho personas: cuatro elementos pertenecientes al personal de la Secretaría de Marina y cuatro pasajeros civiles vinculados al traslado médico. Tras el impacto, la Semar activó los protocolos de búsqueda y rescate, estableciendo una estrecha comunicación y coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos.

En un segundo comunicado emitido para actualizar la situación, la dependencia mexicana informó sobre el estado de los ocupantes tras las primeras maniobras de auxilio. Gracias a la respuesta conjunta de las agencias de ambos países, se logró el rescate de seis personas. Sin embargo, se notificó que dos de las personas rescatadas murieron. Asimismo, las autoridades indicaron que las operaciones de emergencia continuaban activas para recuperar a las otras dos personas restantes, quienes quedaron atrapadas al interior de la estructura de la aeronave.

La @SEMAR_mx informó que tras el accidente de una aeronave de la Armada de México en Galveston, Texas, durante una misión humanitaria de traslado médico del Plan Marina, viajaban ocho personas: cuatro tripulantes navales y… pic.twitter.com/dn9xJ6uMNG — Azucena Uresti (@azucenau) December 23, 2025

La magnitud del incidente requirió el despliegue de múltiples agencias de seguridad locales. La Oficina del Sheriff del condado de Galveston comunicó a través de redes sociales la movilización de diversas unidades especializadas para asegurar el perímetro y asistir en las labores. Entre los equipos desplegados se encuentran el Equipo de Buceo (Dive Team), la Unidad de Escena del Crimen, la Unidad de Drones y patrullas terrestres.

Galveston County Sheriff Jimmy Fullen tells me the aircraft took off from Mexico and was carrying burn patients. pic.twitter.com/iDqahZn4OD — Gage Goulding - KPRC 2 (@GageGoulding) December 23, 2025

Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) fungirá como la agencia principal encargada de liderar la investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro. Mientras las diligencias y los trabajos de recuperación se mantienen en desarrollo, las autoridades locales han emitido un llamado a la población civil para que eviten transitar por la zona del accidente, con el objetivo de facilitar el tránsito de los vehículos de emergencia y no entorpecer las operaciones logísticas en curso.

uD83CuDD71? BREAKING: Mexican military plane carrying burn patients crashes in Galveston Bay. pic.twitter.com/LVa8IPk2MP — Bella (@stockbella) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui